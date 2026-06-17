¿Asistentes a la Marcha del Orgullo podrán ingresar al Zócalo de la CDMX el 27 de junio? Esto dice el gobierno

Durante las últimas semanas, integrantes de la comunidad LGBT habían cuestionado si la Marcha del Orgullo de este año podría ingresar al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX). Esto debido a que este espacio se encontraba cerrado debido a las actividades del FIFA Fan Festival por el Mundial de Fútbol.

Ante la duda y cuestionamientos a las autoridades capitalinas, el gobierno de la CDMX emitió una tarjeta informativa en la que detalló si los interesados de la marcha podrían o no acceder a este espacio. Además de resolver las dudas existentes relacionadas con las actividades del mundial.

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¿La Marcha del Orgullo podrá acceder al Zócalo? Gobierno capitalino responde

El Gobierno de la CDMX, a través de la Secretaría de Gobierno (Secgob), emitió un comunicado oficial aclarando la situación tras sostener mesas de diálogo con colectivos, activistas y organizaciones, esto con la finalidad de saber si sería o no posible que la Marcha del Orgullo pueda llegar al Zócalo de la CDMX.

Las autoridades informaron que todos los asistentes que realicen la caminata de la 48ª Marcha del Orgullo LGBTTTIQANB+ podrán ingresar a pie al Zócalo capitalino sin ningún inconveniente e incluso tendrán acceso al espacio habilitado para el Fan Fest del Mundial 2026.

#TarjetaInformativa 📝 | La #SECGOB informa que las personas asistentes a la 48ª Marcha del Orgullo LGBTTTIQANB+ sí podrán ingresar y arribar a pie al Zócalo capitalino el próximo 27 de junio.



👉🏽 https://t.co/OQ7En17dY5 pic.twitter.com/zLQlUwuI14 — SEGOB CDMX (@SeGobCDMX) June 18, 2026

Sin embargo; se informó que habrá un cambio importante respecto a ediciones anteriores, y es que el gran escenario de cierre musical y artístico no se instalará en el Zócalo. Para esta ocasión, se ubicará sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes.

Aunado a esto se informó que los carros alegóricos y vehículos participantes no podrán entrar al primer cuadro. Su recorrido concluirá sobre Paseo de la Reforma Norte, justo antes de llegar a la Avenida Juárez, por motivos de logística y seguridad vial. El gobierno capitalino enfatizó que estas modificaciones buscan garantizar una jornada de inclusión, paz y pleno respeto a los derechos humanos.

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