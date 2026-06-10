México y Estados Unidos frenan importación de ganado por brote de gusano barrenador: qué animales quedan restringidos.

Ante la detección de nuevos casos de gusano barrenador del ganado (GBG) en el sur de Estados Unidos, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron suspender temporalmente la importación de diversos animales vivos procedentes del territorio estadounidense, como parte de las acciones para contener el avance de esta plaga que representa un riesgo para la sanidad pecuaria de la región.

La medida fue anunciada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y se produce después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirmara tres nuevos casos de esta enfermedad parasitaria, elevando a cinco el número total de detecciones registradas recientemente en territorio estadounidense.

¿Por qué México suspendió la importación de animales vivos desde Estados Unidos?

La decisión busca proteger el estatus sanitario del noroeste mexicano, una de las principales regiones ganaderas del país y donde hasta el momento no se ha detectado la presencia del gusano barrenador del ganado.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, la suspensión se activó tras la confirmación de un caso en el condado de Zavala, Texas, reportado a principios de junio. A partir de ese momento, ambos países iniciaron acciones coordinadas para evitar que la plaga continúe expandiéndose.

La dependencia federal explicó que la restricción tiene como objetivo proteger especialmente a los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sinaloa, entidades que mantienen una importante actividad pecuaria y que actualmente permanecen libres de esta infestación.

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¿Qué es el gusano barrenador del ganado?

El gusano barrenador es una plaga provocada por las larvas de una mosca parasitaria que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente. Una vez que nacen, las larvas se alimentan del tejido vivo, provocando lesiones severas, infecciones e incluso la muerte en casos graves.

Estados Unidos había logrado erradicar esta plaga desde la década de 1960, por lo que la aparición de nuevos casos ha encendido las alertas sanitarias tanto en el sector ganadero como entre las autoridades agropecuarias de América del Norte.

Los reportes más recientes indican que dos de los nuevos casos fueron detectados en Texas, mientras que otro se confirmó en Nuevo México, ampliando el área de riesgo a dos estados estadounidenses.

¿Qué animales quedan sujetos a la restricción?

La suspensión temporal incluye una amplia lista de especies destinadas a reproducción, producción o comercialización.

Entre los animales cuya importación queda restringida se encuentran:

Bovinos destinados a reproducción y sacrificio.

Rumiantes silvestres.

Equinos utilizados para trabajo, reproducción, deporte, exhibición o sacrificio.

Cerdos para reproducción.

Ovinos y caprinos para reproducción y sacrificio.

Aves canoras, de ornato y rapaces destinadas a comercialización.

Hurones para compañía o venta.

En el caso de perros de compañía y ciertas aves domésticas, las autoridades acordaron reforzar los controles sanitarios y evaluar requisitos adicionales para acreditar su condición sanitaria antes de ingresar a México.

México y Estados Unidos refuerzan estrategia binacional

Las autoridades de ambos países mantienen reuniones permanentes para dar seguimiento a la evolución de la plaga y coordinar acciones de control.

Entre las principales estrategias destaca el uso de la técnica del insecto estéril, un método biológico que consiste en criar grandes cantidades de moscas en laboratorio, esterilizar a los machos mediante radiación y liberarlos posteriormente en las zonas afectadas.

COMUNICADO @Agricultura_mex:



Acuerdan México y Estados Unidos suspender intercambio de animales vivos como medida precautoria por gusano barrenador del ganado (GBG).https://t.co/JyhgYIUsRa — Columba López (@columbalopezg) June 10, 2026

Al aparearse con hembras silvestres, que solo se reproducen una vez durante su vida, se interrumpe el ciclo reproductivo de la especie y se reduce gradualmente la población de la plaga.

Como parte de estos esfuerzos, México y Estados Unidos avanzan en la puesta en operación de la Planta Productora de Moscas Estériles en Metapa, Chiapas, considerada una pieza clave para fortalecer la vigilancia sanitaria regional.

La nueva suspensión ocurre además en un contexto complejo para el sector pecuario mexicano, que continúa enfrentando restricciones relacionadas con las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos, situación que ha mantenido bajo presión a productores y autoridades sanitarias de ambos lados de la frontera.

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