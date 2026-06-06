Presidenta Sheinbaum anunciará nuevas obras contra inundaciones en Carrillo Puerto, Veracruz: EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará este sábado 6 de junio de 2026 un evento en Carrillo Puerto, Veracruz, donde se anunciarán nuevas obras contra inundaciones, como parte de su gira de trabajo por la entidad.

La visita forma parte de la agenda que la mandataria federal desarrolla en Veracruz, estado donde ha sostenido actividades relacionadas con infraestructura, agua, salud, bienestar y programas sociales.

En este caso, el acto estará enfocado en acciones para reducir riesgos por lluvias, proteger a la población y fortalecer la infraestructura hidráulica en una zona expuesta a afectaciones durante la temporada de precipitaciones.

El anuncio se da en un contexto en el que distintas regiones del país enfrentan temporales de lluvia y condiciones meteorológicas que pueden provocar encharcamientos, desbordamientos de ríos, deslaves y daños en comunidades vulnerables.

¿Qué busca el anuncio de obras contra inundaciones en Carrillo Puerto?

El evento en Carrillo Puerto tendrá como eje la presentación de nuevas obras orientadas a prevenir inundaciones y mejorar la capacidad de respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos.

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Este tipo de acciones suelen incluir infraestructura para el manejo del agua, protección de zonas habitadas, rehabilitación de cauces, drenajes, bordos, canales o trabajos de mitigación en puntos de riesgo. Aunque los detalles técnicos serán dados a conocer durante el evento, el objetivo central es fortalecer la seguridad de las familias veracruzanas.

La presencia de Sheinbaum en este municipio refuerza la importancia que el gobierno federal ha dado a Veracruz dentro de su agenda de infraestructura y protección civil.

Veracruz, prioridad en infraestructura hidráulica y prevención

Durante su gira por Veracruz, la presidenta ha encabezado eventos relacionados con obras públicas, programas de bienestar y proyectos estratégicos para el desarrollo regional. El anuncio en Carrillo Puerto se suma a esa ruta de trabajo y coloca la prevención de inundaciones como una prioridad para proteger comunidades.

Las obras contra inundaciones son relevantes en un estado donde las lluvias intensas pueden afectar viviendas, caminos, cultivos y servicios básicos. Por ello, la coordinación entre el gobierno federal, el gobierno estatal y los municipios resulta clave para anticipar riesgos y reducir daños.

Con este evento, el Gobierno de México busca avanzar en una política de infraestructura preventiva, enfocada no solo en atender emergencias cuando ocurren, sino en preparar mejor a las comunidades antes de la temporada de lluvias.

El anuncio también permitirá conocer qué zonas serán beneficiadas y cuáles serán los alcances de las nuevas obras hidráulicas previstas para Carrillo Puerto y sus alrededores.

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