INEHRM se transforma por decreto y ahora podrá impartir licenciaturas y posgrados

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) entrará en una nueva etapa institucional tras la firma del decreto que lo convierte en un organismo público descentralizado, sectorizado en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

El anuncio se realizó durante la conferencia mañanera de este miércoles 1 de julio, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez explicó que esta transformación busca fortalecer el estudio, la preservación y la divulgación de la memoria histórica de México.

¿Qué implica la transformación del INEHRM?

El cambio permitirá que el INEHRM amplíe sus atribuciones. Además de su labor de investigación y difusión histórica, el instituto podrá impartir licenciaturas y posgrados en ciencias sociales y humanidades, bajo un modelo de educación pública, gratuita y de calidad.

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Felipe Ávila, director general del instituto, detalló que la presidenta instruyó ampliar sus facultades para formar estudiantes con preparación académica, pensamiento crítico y conciencia social. La nueva etapa también busca vincular el trabajo académico con los problemas sociales, políticos, económicos y culturales del país.

¿Qué carreras ofrecerá el nuevo INEHRM?

El instituto iniciará con tres licenciaturas: Historia, Ciencias Sociales y Humanidades, y Administración Pública y Buen Gobierno. También ofrecerá tres maestrías: Humanismo Mexicano, Estudios de Género y Feminismos, y Movimientos Sociales y Rescate de la Memoria Histórica.

A esta oferta se sumarán dos especialidades: Comunicación Política y Enseñanza de la Historia. Además, el INEHRM impulsará diplomados con valor curricular sobre temas como educación, migración, salud, ecología, inteligencia artificial, derechos humanos, relaciones exteriores y resistencias populares.

#MañaneraDelPueblo | Felipe Arturo Ávila Espinosa, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, explicó que con el decreto que firmará la presidenta @Claudiashein se amplían las facultades del Instituto para que también pueda impartir… pic.twitter.com/M39y6TmM6A — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 1, 2026

¿Cuándo abrirá la convocatoria?

De acuerdo con lo presentado en Palacio Nacional, la convocatoria se publicará durante julio y en ese mismo mes se recibirán solicitudes de inscripción. En agosto se realizará un curso propedéutico y las clases comenzarán hacia mediados de septiembre.

El primer espacio académico estará ubicado en la calle Guatemala número 80, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Para el próximo año, se prevé ampliar la oferta académica y sumar instalaciones en el exconvento de Jesús María, actualmente en remodelación por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Sheinbaum también pidió preparar una licenciatura en Economía para el próximo año y aclaró que la creación de esta nueva institución no afectará a otros centros públicos, pues este año se abrieron 200 plazas para institutos del sistema coordinado por la Secretaría de Ciencia.

IO