México recupera exportación de azúcar a EU; Sheinbaum prevé beneficio para 500 mil familias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la recuperación de las exportaciones de azúcar mexicano hacia Estados Unidos durante el próximo ciclo agrícola beneficiará a cerca de 500 mil familias vinculadas con esta actividad productiva.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que la decisión tendrá efectos positivos para productores de caña, ejidatarios, trabajadores de ingenios, técnicos, transportistas y personas dedicadas a la comercialización del endulzante.

Sheinbaum explicó que el Gobierno federal mantuvo negociaciones con autoridades estadounidenses para recuperar un mercado considerado prioritario para la industria azucarera nacional.

¿Por qué es importante recuperar la exportación de azúcar a Estados Unidos?

La presidenta recordó que, a partir de 2022, el sector enfrentó una reducción importante en los cupos de exportación autorizados por Estados Unidos.

Esta situación provocó una acumulación de excedentes en el mercado mexicano, presionó los precios y redujo los ingresos de quienes dependen de la producción y procesamiento de la caña.

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Sheinbaum señaló que desde el año pasado sostuvo reuniones con organizaciones de productores y representantes de la industria, quienes insistieron en la necesidad de recuperar el acceso al mercado estadounidense.

La mandataria atribuyó los avances al trabajo del exsecretario de Agricultura, Julio Berdegué, quien fortaleció el diálogo con el Departamento de Agricultura y el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Gobierno busca elevar la rentabilidad de la caña de azúcar

Además de recuperar las ventas al exterior, el Gobierno de México trabaja con productores e industrializadores para mejorar los procesos de cultivo, elevar la productividad y fortalecer la rentabilidad de la cadena.

Sheinbaum mencionó que también se analizan alternativas para diversificar el aprovechamiento de la caña, entre ellas la producción de etanol y el uso del bagazo como materia prima para otros procesos industriales y energéticos.

La presidenta sostuvo que estas opciones pueden disminuir la dependencia exclusiva de la venta de azúcar y abrir nuevas fuentes de ingresos para las regiones cañeras.

#MañaneraDelPueblo. Destaca @Claudiashein la recuperación de cuota de exportación del azúcar mexicano a EU y esto beneficiará a más de 500 mil familias. También se estaba analizando otras medidas para diversificar el uso del azúcar y de la caña, como el impulso a la producción… pic.twitter.com/26SrmqU9ko — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 13, 2026

¿Quiénes se beneficiarán con el nuevo acuerdo?

La recuperación de los cupos de exportación alcanzará a una cadena amplia que incluye a productores, cortadores, ejidatarios, ingenios azucareros, trabajadores de ingenios y empresas dedicadas al almacenamiento, transporte y comercialización.

Sheinbaum calificó el anuncio como una buena noticia para el campo mexicano y aseguró que su administración continuará las negociaciones para dar estabilidad al sector y evitar una nueva acumulación de excedentes en el mercado nacional.

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