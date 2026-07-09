Estudiantes de Yucatán ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026 reciben reconocimiento nacional

Con la convicción de que la educación es una condición para el bienestar, la felicidad y el desarrollo de las personas, el Gobierno del Renacimiento Maya acompaña e impulsa a las infancias y juventudes yucatecas para que continúen sus estudios y construyan un proyecto de vida con mayores oportunidades.

Como parte de esta visión, el gobernador Joaquín Díaz Mena acompañó a 11 niñas y niños yucatecos ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026 durante su visita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde sostuvieron un encuentro con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien reconoció su esfuerzo, disciplina y excelencia académica.

Durante la reunión, Díaz Mena destacó que el Renacimiento Maya entiende la formación académica como una condición indispensable para el bienestar individual y colectivo, por lo que su administración trabaja para que ninguna niña, niño o joven vea limitadas sus aspiraciones de continuar estudiando por falta de oportunidades.

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Asimismo, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por colocar la educación como una de las columnas vertebrales de la transformación de México, y afirmó que ese compromiso se refleja en Yucatán mediante el fortalecimiento de la infraestructura escolar, la ampliación de la oferta educativa con más preparatorias cercanas a las comunidades y el impulso permanente a programas que favorecen la permanencia escolar y el desarrollo del talento.

El Gobernador señaló que reconocer el mérito académico también significa reconocer el esfuerzo de las familias, docentes y comunidades escolares que acompañan la formación de las y los estudiantes, por lo que este tipo de experiencias fortalecen la confianza de niñas y niños en su capacidad para alcanzar nuevas metas y convertirse en agentes de transformación de sus comunidades.

Las niñas y niños, provenientes de distintos municipios y comisarías de Yucatán, realizaron este viaje como reconocimiento a su desempeño académico en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026.

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Durante su estancia en la Ciudad de México, participan en actividades educativas y culturales que complementan su formación y amplían su visión sobre las oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Las niñas y niños reconocidos son Mathias Caballero Novelo, del Colegio Regional de México, y Ricardo Jasser Vázquez Uc, de la primaria Vicente Guerrero, ambos de Mérida; Victoria Sánchez Ojeda, de la primaria Juan de Dios Peza, de Hunucmá; Bárbara Yoselín Bah Sandoval, de la primaria José Enrique Ruiz Carrillo, de Umán; Giselle Oriaddy Rosado Manzanilla, de la primaria Juan Crisóstomo Cano y Cano, de Mérida; y Génesis Valentina Poot Tukuch, de la primaria Venustiano Carranza, de Coahuila, Maxcanú.

También forman parte de este grupo Keyli Yoselín Lara Pool, de la primaria Guadalupe Victoria, de Mérida; Kevin Alexander Canché Yah, de la primaria Revolución, de Maní; Ángel Gael Novelo Álvarez, de la primaria indígena Juan Cupul, de Mérida; Malenny Guadalupe Acosta Castillo, de la primaria indígena Nueva Creación, de Kanasín; y Cristian Augusto Cano Noh, de la primaria indígena José de la Luz Mena Alcocer, de Tiholop, Yaxcabá.