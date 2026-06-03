Estados Unidos plantea nuevos aranceles a México por importaciones ligadas a trabajo forzoso; Economía buscará frenar la medida

La relación comercial entre México y Estados Unidos enfrenta un nuevo punto de tensión luego de que la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR) planteara la posibilidad de aplicar aranceles adicionales a diversos países, incluido México, bajo el argumento de combatir la entrada de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

La propuesta fue dada a conocer como parte de una investigación realizada bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense, mecanismo utilizado por Washington para analizar prácticas que considera perjudiciales para sus intereses económicos.

Ante este escenario, la Secretaría de Economía informó que México participará en el proceso de consultas y presentará argumentos para evitar que la medida prospere.

¿Por qué Estados Unidos propone nuevos aranceles contra México?

De acuerdo con la investigación de la USTR, varios países no han aplicado medidas suficientes para impedir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso en terceros mercados.

Como resultado preliminar, Estados Unidos propuso imponer un arancel adicional de 10 por ciento a las importaciones provenientes de México, así como de otras economías relevantes como Canadá, Reino Unido, Argentina y la Unión Europea.

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Además, otras 46 naciones incluidas en la investigación podrían enfrentar incrementos arancelarios de hasta 12.5 por ciento.

La Secretaría de Economía subrayó que la propuesta aún no es definitiva y que durante los próximos 45 días se desarrollará una etapa de consultas, recepción de comentarios y mesas de diálogo entre las partes involucradas.

México confía en el diálogo y en la revisión del T-MEC

El gobierno mexicano considera que la propuesta puede modificarse conforme avancen las conversaciones bilaterales con Estados Unidos, particularmente en el contexto de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La dependencia encabezada por Marcelo Ebrard recordó que el acuerdo comercial ha sido un factor clave para atraer inversiones, fortalecer las cadenas de suministro y brindar certidumbre a las empresas de América del Norte.

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México trabajará con Estados Unidos y presentará argumentos para evitar imposición de aranceles propuestos por USTR



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La discusión ocurre a pocas semanas de que los tres socios comerciales inicien formalmente la primera revisión conjunta del T-MEC, prevista para el 1 de julio. En ese proceso se analizará el desempeño del tratado y se debatirán posibles ajustes para mantener la competitividad de la región frente a los desafíos económicos globales.

Mientras continúan las negociaciones, México mantiene la expectativa de que prevalezca el diálogo y se evite la aplicación de nuevas barreras comerciales que puedan afectar la integración económica de América del Norte.

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