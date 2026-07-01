¿CFE realizará cortes de luz en municipios de Yucatán el jueves 2 de julio? Esto es lo que sabemos

A través de redes sociales, se ha difundido información sobre probables apagones que se registrarán el jueves 2 de julio en diferentes zonas del estado de Yucatán.

De acuerdo a la información que viaja a través de las diferentes plataformas de redes sociales, serían ocho comunidades de seis diferentes municipios de Yucatán las que se quedarían sin energía eléctrica este jueves.

Este es el aviso de la CFE que compartió en su publicación el Ayuntamiento. / Foto: Ayuntamiento Seyé

El tiempo estimado en el que no contarán con luz las localidades sería de seis horas, la razón: por trabajos de mantenimiento por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Se informa a la población que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de mantenimiento programado al transformador de potencia en la comunidad de Tahmek, por lo que se verá afectado el suministro de energía eléctrica".

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"Se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias durante el horario señalado. Agradecemos su comprensión", escribió el Ayuntamiento de Seyé, en una publicación hecha en su perfil de Facebook.

El horario en el que no habrá suministro de energía eléctrica en esta localidad de Seyé será de las 8:00 a las 14:00 horas, de acuerdo con el contenido de un oficio de la CFE que acompaña la publicación del Ayuntamiento.

Las poblaciones afectadas serán Hotcun, Thamek, Hocaba, Seye, Sanahcat, Holactun, Xtabay y Xocchel. "Lo anterior con la finalidad de prestar un mejor servicio a nuestros usuarios, cabe mencionar que de terminar los trabajos antes del horario mencionado se energizarán las líneas sin previo aviso".