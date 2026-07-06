Pago Bienestar julio-agosto 2026 inicia este 6 de julio; consulta montos y calendario

La Secretaría de Bienestar informó que este lunes 6 de julio inicia el pago de los Programas para el Bienestar correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026.

Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria Leticia Ramírez Amaya explicó que los depósitos se realizarán del 6 al 29 de julio directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Cuánto depositarán en los Programas del Bienestar?

Para este bimestre, las personas adultas mayores recibirán 6 mil 400 pesos. El programa Mujeres Bienestar entregará 3 mil 100 pesos a beneficiarias de 60 a 64 años.

Las personas con discapacidad recibirán 3 mil 300 pesos, mientras que el apoyo para madres trabajadoras será de mil 650 pesos. En el caso de Sembrando Vida, el pago mensual será de 6 mil 450 pesos.

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¿Cuántas personas recibirán el pago Bienestar?

Ramírez Amaya detalló que 13 millones 788 mil 274 personas adultas mayores de 65 años recibirán su pensión durante este periodo.

Además, 2 millones 783 mil 248 mujeres de 60 a 64 años serán beneficiarias del programa Mujeres Bienestar. En conjunto, solo estos dos programas suman 16 millones 571 mil 522 personas apoyadas.

La inversión destinada para adultos mayores y Mujeres Bienestar asciende a 378 mil 817 millones de pesos, de acuerdo con la funcionaria federal.

#MañaneraDelPueblo. Presenta la titular de @bienestarmx, @Letamaya , el calendario del pago bimensual de los programas del bienestar. La pensión de adultos mayores es de 6,400 pesos. pic.twitter.com/9guJ1DLfwn — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 6, 2026

¿Dónde consultar el calendario de pagos?

La secretaria de Bienestar recordó que toda la información sobre fechas, montos y programas puede consultarse en la página oficial de la dependencia.

El depósito estará disponible desde el momento en que aparezca reflejado en la tarjeta, por lo que no es necesario acudir antes de la fecha correspondiente.

IO