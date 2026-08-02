Lluvias retrasan la entrega de casas del programa Vivienda para el Bienestar en Yucatán

La entrega de viviendas del programa Vivienda para el Bienestar se ha retrasado más allá de los ocho meses previstos debido a las lluvias y a que varios módulos aún no cuentan con servicios básicos, informó la encargada de recibir las solicitudes de crédito.

La explicación surge tras la denuncia de una beneficiaria que teme quedarse sin hogar porque debe desalojar la vivienda que renta mientras continúa esperando la casa adquirida mediante el programa.

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La funcionaria señaló que, aunque algunas viviendas aparentan estar terminadas, todavía carecen de instalaciones de agua, electricidad, conexiones sanitarias, cocina y acabados, por lo que no pueden ser entregadas.

También mencionó que desde el momento en que el crédito es autorizado comienzan los descuentos mensuales, aun cuando la vivienda todavía no haya sido entregada al beneficiario.

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Respecto al caso de Jorge Alberto May González y Zuleyma Judith Huchim Martínez, indicó que aún no existe una fecha definida para la entrega de su casa debido a que el módulo donde se ubica sigue sin servicios.

Recordó que el programa inició en Yucatán a mediados de mayo y contempla la construcción de más viviendas con un costo superior a los 630 mil pesos cada una.