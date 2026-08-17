¿Cómo consultar el saldo de la Tarjeta del Bienestar desde el celular? Este es el paso a paso en la nueva app

Las personas que reciben apoyos a través de la Tarjeta del Bienestar cuentan con una alternativa para revisar desde el celular el saldo disponible y los movimientos de su cuenta, sin necesidad de acudir directamente a un cajero automático.

El Banco del Bienestar difundió una guía para explicar el proceso de registro en su aplicación móvil, que permite acceder a esta información después de completar una serie de pasos de seguridad.

De acuerdo con la información oficial, la aplicación se encuentra disponible en las tiendas de aplicaciones Google Play para dispositivos con sistema operativo Android yen App Store para dispositivos con sistema operativo iOS.

¿Cómo consultar el saldo de la Tarjeta del Bienestar en la app?

El primer paso es ingresar a la tienda de aplicaciones del teléfono y descargar la app del Banco del Bienestar.

Después de instalarla, el usuario deberá aceptar los términos y condiciones e ingresar su número de celular.

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Posteriormente será necesario escribir los 16 números de la Tarjeta del Bienestar, además del NIP utilizado en el cajero automático. Una vez ingresada esta información, la plataforma solicitará generar una contraseña y confirmarla para concluir el registro.

Al terminar el procedimiento, la persona podrá iniciar sesión para revisar su saldo y consultar los movimientos registrados en su cuenta.

¿Qué datos necesitas para registrarte?

Para completar el proceso será necesario tener a la mano la Tarjeta del Bienestar, conocer su número de 16 dígitos, contar con el NIP utilizado en cajeros y disponer de un número de teléfono celular.

La guía oficial establece cinco etapas básicas: descargar la aplicación, aceptar las condiciones de uso, registrar el teléfono, capturar los datos de la tarjeta y generar una contraseña.

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App del Banco del Bienestar permite revisar movimientos

Además de conocer cuánto dinero se encuentra disponible, la herramienta permite consultar los movimientos de la cuenta, lo que facilita verificar depósitos y operaciones directamente desde el teléfono.

El Banco del Bienestar recomienda utilizar su aplicación oficial para realizar estas consultas. Con ello, los beneficiarios pueden revisar información de su tarjeta sin depender exclusivamente de los cajeros automáticos o de una visita presencial a una sucursal.

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