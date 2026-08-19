Operativo contra “Tío Lako”, líder regional del CJNG, desata narcobloqueos en Michoacán esté miércoles

Un fuerte operativo de fuerzas federales se desplegó desde las primeras horas de este miércoles 19 de agosto en Tinaja de Vargas y zonas cercanas de Michoacán, con el objetivo de capturar a Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, identificado por fuentes de seguridad y reportes periodísticos como un mando regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha confirmado su detención.

La movilización comenzó durante la madrugada y derivó en una reacción criminal con más de 20 bloqueos carreteros y vehículos incendiados en distintos puntos de la entidad, principalmente en las regiones de Zamora, La Piedad y Ecuandureo.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existe un operativo para detener a uno o varios objetivos prioritarios, aunque evitó revelar sus identidades.

¿Quién es “Tío Lako” y por qué lo buscan?

Heraclio Guerrero Martínez es señalado como un operador criminal con presencia histórica en la zona limítrofe de Michoacán y Jalisco, particularmente en municipios como Ecuandureo y Tanhuato. Distintos reportes lo ubican al frente de “Los Guerreros”, una estructura asociada al CJNG.

Su nombre ha aparecido durante años en investigaciones y operativos realizados en esa región. En 2015 fue detenido por su presunta participación en el asesinato de Enrique Hernández, exlíder de autodefensas y aspirante a la alcaldía de Yurécuaro, aunque posteriormente quedó en libertad.

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Operativo provoca narcobloqueos en varios municipios

Fuentes federales señalan que el despliegue de este miércoles estaba dirigido específicamente contra “Tío Lako”.

Durante la operación también se registró un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y civiles armados, con un saldo preliminar de cinco civiles muertos, dato que todavía requiere confirmación oficial definitiva.

Los bloqueos se extendieron por diversos tramos carreteros y obligaron a movilizar elementos del Ejército, Guardia Nacional y fuerzas estatales. También se reforzó la vigilancia en la frontera con Jalisco ante la posibilidad de que la violencia se extendiera hacia esa entidad.

“Tío Lako” permanece sin captura confirmada

A pesar del despliegue terrestre y aéreo, hasta ahora las autoridades no han informado oficialmente que Heraclio Guerrero haya sido detenido.

Fuerte operativo desplegado en tinaja de Vargas y alrededores en un intento de hasta el momento fallido de capturar a el líder del brazo armado más violento y antiguo del CJNG

Comenzó alrededor de las 5 de la mañana con un vuelo de una aeronave de inteligencia

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La información continúa en desarrollo y el propio gobierno federal adelantó que el Gabinete de Seguridad será el encargado de presentar los detalles del operativo y sus resultados.

Por ahora, el punto confirmado es que existe una operación de gran escala contra objetivos criminales relevantes en Michoacán y que la reacción de grupos armados provocó bloqueos, incendios de vehículos y afectaciones en varias carreteras del estado.

IO