Peso mexicano baja de 17 por dólar y Sheinbaum lo atribuye a confianza en la economía

El peso mexicano rompió la barrera de las 17 unidades por dólar y alcanzó uno de sus mejores niveles desde 2024, un comportamiento que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó a la confianza en la economía nacional.

Durante la conferencia matutina de este jueves 20 de agosto, la mandataria sostuvo que el desempeño de la moneda está relacionado con factores como el crecimiento del empleo, la llegada de inversiones y la percepción positiva sobre México entre los inversionistas.

La divisa mexicana cerró la jornada del miércoles en 16.9466 pesos por dólar, colocándose por debajo de las 17 unidades por primera vez en alrededor de dos años.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el peso mexicano?

Sheinbaum afirmó que México mantiene una economía sólida y destacó que el empleo continúa creciendo.

“Tenemos una economía muy sólida. Está creciendo el empleo y, con los proyectos de inversión, va a crecer más todavía”, declaró.

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La presidenta también reconoció que el país ha enfrentado cambios derivados de la política comercial de Estados Unidos, particularmente por los aranceles impulsados por la administración de Donald Trump.

Sin embargo, aseguró que estos factores no han impedido que México conserve condiciones económicas favorables.

Peso mexicano alcanza uno de sus mejores niveles desde 2024

El cierre de 16.9466 pesos por dólar representa uno de los niveles más fuertes de la moneda mexicana desde mayo de 2024.

La apreciación del peso ocurre en un entorno marcado por cambios en las expectativas económicas, movimientos en los mercados internacionales y decisiones de política monetaria.

Sheinbaum sostuvo que la fortaleza cambiaria también está relacionada con la llegada de capital al país.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein destacó que México cuenta con una economía sólida que mantiene la confianza de los inversionistas internacionales y explicó que la firmeza del peso refleja dicha estabilidad y certidumbre frente a los ajustes de la economía global. pic.twitter.com/vH0N3adiE5 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) August 20, 2026

Sheinbaum asegura que hay confianza internacional en México

La mandataria argumentó que una parte de las inversiones se está realizando directamente en pesos, lo que, desde su perspectiva, demuestra confianza en la economía mexicana.

“Se está invirtiendo en pesos. Y si se está invirtiendo en pesos, quiere decir que hay confianza en México”, señaló.

Añadió que, si no existiera esa confianza internacional, la moneda nacional no mostraría el comportamiento actual frente al dólar.

Sheinbaum también anticipó que los proyectos de inversión previstos para los próximos meses podrían impulsar todavía más la actividad económica y la generación de empleos en México.

IO