Claudia Sheinbaum encabeza el programa Vivienda para el Bienestar en Puebla este sábado: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza este sábado 8 de agosto de 2026 el evento oficial del programa Vivienda para el Bienestar en la capital del estado de Puebla, como parte de los compromisos prioritarios de su administración para garantizar el derecho a un hogar digno.

La presencia de la titular del Ejecutivo federal reafirma el impulso de los proyectos de infraestructura social e inclusión en la entidad.

Impulso a la vivienda social en la entidad poblana

El acto público se enmarca en la estrategia nacional de desarrollo urbano impulsada por el Gobierno de México para reducir el rezago habitacional mediante la construcción y entrega de unidades de vivienda accesible.

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Durante la jornada, las autoridades federales y estatales supervisan los avances en el otorgamiento de créditos y apoyos directos dirigidos a sectores en situación de vulnerabilidad, consolidando a Puebla como un punto focal dentro de la agenda de bienestar social del país.

Compromiso federal con las familias poblanas

Acompañada por integrantes de su gabinete y autoridades locales, Sheinbaum Pardo destaca la importancia de fortalecer la certidumbre patrimonial de miles de familias.

El despliegue de estas acciones busca dinamizar la economía local mediante la generación de empleo directo en el sector de la construcción, al tiempo que se consolida la oferta de vivienda adecuada y servicios básicos en diversas regiones del estado de Puebla.

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