Huracán Odalys alcanza categoría 1, pero no representa peligro para México: esta será su trayectoria

El Huracán Odalys se fortaleció este miércoles 23 de septiembre hasta alcanzar la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Pese a su intensificación, el sistema se mantiene lejos del territorio mexicano y, con la trayectoria prevista hasta ahora, no representa peligro directo para las costas nacionales.

De acuerdo con el reporte más reciente, Odalys se localiza aproximadamente a 2 mil 85 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, sobre aguas del océano Pacífico.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre el ciclón debido a que su intensidad y desplazamiento pueden cambiar conforme avancen las próximas horas, aunque los modelos actuales indican que continuará alejado de México.

¿Cuál será la trayectoria del Huracán Odalys?

El pronóstico de Conagua señala que Odalys mantendrá la categoría 1 durante los próximos días antes de comenzar un proceso gradual de debilitamiento.

Para el 24 de septiembre se prevé que continúe como huracán mientras permanece a más de mil 500 kilómetros de las costas de Baja California Sur.

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Durante el 25 de septiembre conservaría todavía la categoría 1, aunque con tendencia a perder fuerza conforme avance hacia el oeste.

Para el 26 de septiembre, el sistema podría degradarse a tormenta tropical, condición que mantendría durante parte del día 27.

Finalmente, hacia el 28 de septiembre se prevé que Odalys se convierta en un sistema post-tropical o remanente, todavía lejos de las costas mexicanas.

¿El Huracán Odalys afectará a México?

Hasta el momento, el pronóstico oficial indica que Odalys no tocará tierra en México ni generará efectos directos importantes sobre el territorio nacional.

La distancia del ciclón respecto a Baja California Sur reduce el riesgo de lluvias, vientos fuertes u oleaje asociados directamente con su circulación en costas mexicanas.

🌀 Two hurricanes in the Pacific!



Polo is now a Cat 4 with 155 mph winds, and Odalys just became a Cat 1.



Polo's moisture could reach Arizona early next week.



Stay tuned! #azwx pic.twitter.com/AoB3h40bSa — Jorge Torres (@JorgeTWeather) September 23, 2026

Conagua continuará con el monitoreo del fenómeno y actualizará su trayectoria conforme se obtenga nueva información meteorológica.

La recomendación para la población es mantenerse atenta a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y Conagua, especialmente porque las condiciones de los ciclones tropicales pueden modificarse durante su evolución.

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