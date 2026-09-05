Claudia Sheinbaum presentará su Segundo Informe en Colima con el evento “Honestidad y resultados”: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado 5 de septiembre de 2026 el evento “Honestidad y resultados en Colima”, como parte de la gira nacional con la que presenta en territorio los avances correspondientes a su Segundo Informe de Gobierno.

La visita forma parte del recorrido que la mandataria inició el jueves 3 de septiembre en Morelos y que tiene como objetivo llevar a cada entidad un balance específico de las acciones, programas y proyectos desarrollados por el Gobierno federal.

Con este formato, Sheinbaum busca trasladar la rendición de cuentas fuera de Palacio Nacional y presentar directamente en los estados los resultados de su administración.

¿Qué presentará Sheinbaum en Colima?

Durante el acto, la Presidenta dará a conocer los principales resultados de su gobierno correspondientes a la entidad.

La presentación forma parte de una serie de eventos estatales en los que la mandataria ha concentrado su mensaje en programas sociales, infraestructura, salud, educación, vivienda, desarrollo regional y otros proyectos impulsados por el Gobierno de México.

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Hasta el momento, no se han detallado públicamente todos los anuncios específicos que Sheinbaum realizará durante su presentación en Colima.

Gira del Segundo Informe recorrerá las 32 entidades

Sheinbaum inició esta nueva etapa de rendición de cuentas después de presentar formalmente su Segundo Informe de Gobierno.

El recorrido comenzó en Morelos el 3 de septiembre y continuó el viernes con actividades en otras entidades, dentro de una agenda que prevé llegar a los 32 estados.

La mandataria ha explicado durante los primeros eventos que el propósito es informar directamente a la población sobre las acciones realizadas en cada territorio y los proyectos que continuarán durante los próximos años.

“Honestidad y resultados” llega a Colima

El evento de este sábado permitirá conocer el balance particular del Gobierno federal para Colima y los compromisos que la administración de Sheinbaum mantendrá con la entidad.

La presentación también servirá para dar continuidad al mensaje político de la Presidenta sobre su modelo de gobierno, basado en presencia territorial, programas sociales y coordinación con autoridades estatales.

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