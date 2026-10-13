Evacúan oficinas centrales del INE por fuga de diésel; suspenden entrevistas a aspirantes

El Instituto Nacional Electoral (INE) evacuó a todo su personal de las oficinas centrales este martes 13 de octubre de 2026, debido a una fuga de diésel registrada en un edificio vecino, informó el organismo electoral.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, el Instituto señaló que la medida se adoptó para proteger la integridad de los trabajadores ante el incidente ocurrido en las inmediaciones de sus instalaciones.

La autoridad electoral confirmó que la situación se encuentra bajo control y que todas las personas evacuadas están a salvo.

¿Por qué evacuaron las oficinas centrales del INE?

El INE explicó que la evacuación se realizó después de detectar una fuga de diésel en un inmueble cercano a sus oficinas centrales.

Por este motivo, se determinó desalojar las instalaciones como medida preventiva.

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El Instituto no precisó el origen de la fuga ni el número de personas evacuadas, pero aseguró que el incidente fue controlado.

INE suspende entrevistas a aspirantes de los OPLE

Como consecuencia de la evacuación, el INE suspendió las entrevistas programadas para este martes a las personas aspirantes a consejerías y presidencias de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

El organismo informó que las entrevistas serán reprogramadas, aunque todavía no dio a conocer las nuevas fechas.

El día de #hoy se evacuó a todo nuestro personal de las oficinas centrales del INE por una fuga de diésel registrada en un edificio vecino. 📍 Por esta razón, se suspendieron las entrevistas a las personas aspirantes a las Consejerías y Presidencias de los Organismos Públicos Locales, que serán reprogramadas. 📋 La situación está bajo control y todas y todos se encuentran a salvo. ✅ — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) October 13, 2026

Estos encuentros forman parte de los procedimientos de selección de quienes buscan integrar los órganos de dirección de las autoridades electorales locales.

Por último, el INE reiteró que el personal se encuentra fuera de peligro y que proporcionará información sobre la reanudación de las actividades afectadas.

IO