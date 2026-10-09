Fuga de gas en una tortillería movilizó a cuerpos de emergencia en Francisco May, Felipe Carrillo Puerto

Una fuga de gas en una tortillería ubicado en la colonia Francisco May, vino a movilizar a cuerpos policiacos, Bomberos y Protección Civil, quienes lograron controlar el incidente antes de que cause un hecho mayor, para ello se tuvo que evacuar a los trabajadores del lugar así como otros establecimientos además de que fue bloqueada parte de la avenida.

Los hechos se registraron luego del mediodía de hoy lunes en la avenida Lázaro Cárdenas entre las calles 78 y 80 de la colonia Francisco May, al ser reportado de una fuga de gas, y los primeros en hacer cato de presencia, fueron los elementos de la policía municipal quienes tuvieron que cerrar parte de la avenida mientras hacían acto de presencia los elementos de Protección Civil y Bomberos.

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Trascendió en el lugar que por la mañana, una empresa encargada de abastecer del gas LP, donde todo aparece indicar que se excedieron con el limite de gas, por lo que con el intenso calor del medio día, vino a provocar que expulsar en la válvula de seguridad, que sirve como un mecanismo de alivio presión.

Con la llegada del personal de la empresa se pudo contener la situación y de esta manera evitar una posible explosión, que pudo haber traído consecuencias fatales, aunque para ello ya se había tomado las precauciones necesarias, ya que fueron retiradas las personas que se encontraban en el lugar e incluso se tuvo que cerrar la calle 80 cerca de las instalaciones de la Secundaria Técnica, para evitar el paso de los alumnos por el lugar.