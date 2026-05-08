Activan Alerta Amarilla por calor en CDMX este 8 de mayo: estas alcaldías tendrán hasta 31 grados

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por calor para la tarde de este viernes 8 de mayo de 2026, debido al pronóstico de temperaturas elevadas en varias alcaldías de la capital.

De acuerdo con la dependencia, se esperan temperaturas de entre 30 y 31 grados Centígrados durante las horas de mayor radiación solar, por lo que se pidió a la población tomar precauciones, evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse atenta a la información oficial.

¿En qué alcaldías de CDMX se activó la Alerta Amarilla por calor?

La Alerta Amarilla fue activada para las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Protección Civil informó que el periodo de mayor calor se prevé entre las 13:00 y las 18:00 horas de este viernes.

Durante ese lapso, las condiciones pueden representar molestias para personas expuestas al sol por periodos prolongados, especialmente adultos mayores, niñas, niños, personas con enfermedades crónicas y quienes realizan actividades al aire libre.

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¿Qué recomendaciones dio Protección Civil ante el calor?

Ante las altas temperaturas, las autoridades capitalinas recomendaron usar bloqueador solar, vestir ropa ligera y de colores claros, además de utilizar gafas de sol, sombrero o gorra.

También se sugirió evitar permanecer bajo el sol durante mucho tiempo y reducir actividades físicas intensas en exteriores durante las horas de mayor calor. Otra recomendación importante es no consumir alimentos en la vía pública, ya que pueden descomponerse más rápido por las altas temperaturas.

Hoy continuará ambiente muy #caluroso y alto índice de #RadiaciónUV; cielo medio nublado a nublado, #lluvias fuertes puntuales con posible caída de granizo y actividad eléctrica. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



🌡#TemperaturaMáxima: 30 °C.

🌡#TemperaturaMínima: 16 °C.… pic.twitter.com/ou0EKkcoUV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 8, 2026

¿Dónde reportar emergencias por calor en CDMX?

Protección Civil pidió a la ciudadanía comunicarse al 911 en caso de emergencia. También están disponibles los teléfonos de Locatel, 55 5658 1111, y de la dependencia capitalina, 55 5683 2222.

La autoridad recomendó mantenerse informada mediante sus canales oficiales en redes sociales, como X @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX, así como en el sitio web de Protección Civil de la Ciudad de México.

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