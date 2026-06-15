Detienen a “El 24” y 10 presuntos integrantes de células delictivas en Sinaloa

Autoridades federales y estatales detuvieron a 11 presuntos integrantes de células delictivas generadoras de violencia en Sinaloa, como parte del reforzamiento de seguridad en la entidad.

Las acciones fueron realizadas de manera simultánea por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales.

Como resultado de los operativos, las fuerzas de seguridad aseguraron armamento, explosivos, vehículos, chalecos, placas balísticas y equipo táctico. También fueron ubicadas áreas presuntamente utilizadas para la elaboración de metanfetaminas.

¿Quién es “El 24”, detenido en Sinaloa?

Entre las personas detenidas se encuentra Iván “N”, alias “El 24”, identificado por las autoridades como líder regional de una organización criminal.

Su captura ocurrió durante acciones realizadas en Culiacán y Mocorito, donde fueron detenidas cuatro personas en total. De acuerdo con la información oficial, estos operativos forman parte de la estrategia para disminuir la violencia en Sinaloa y afectar la estructura de grupos delictivos que operan en la región.

Además, en los municipios de El Rosario y Mazatlán fueron detenidas otras siete personas señaladas como integrantes de grupos criminales.

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¿Qué aseguraron las autoridades durante los operativos?

Las autoridades informaron el aseguramiento de más de 35 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett, considerado armamento de alto poder.

También fueron decomisados más de 6 mil cartuchos, cargadores, chalecos, placas balísticas y vehículos presuntamente utilizados por las células delictivas.

En San Ignacio, las fuerzas de seguridad localizaron siete artefactos explosivos improvisados, los cuales fueron asegurados como parte de las acciones de prevención y contención de riesgos.

¿Qué pasó con los narcolaboratorios localizados?

En Culiacán y Cosalá fueron desmanteladas seis áreas de concentración presuntamente destinadas a la elaboración de metanfetaminas.

Estos puntos fueron ubicados durante las labores coordinadas de seguridad e investigación, como parte del combate a la producción de drogas sintéticas en la entidad.

Resultado del reforzamiento a la seguridad en Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con autoridades estatales, realizaron acciones simultáneas que permitieron detener a 11 integrantes de células delictivas generadoras… pic.twitter.com/3PHnTCUHq6 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 15, 2026

Las personas detenidas, junto con el armamento, vehículos, explosivos y demás indicios asegurados, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

El operativo se suma a las acciones federales implementadas en Sinaloa para contener la violencia y debilitar a las células criminales que operan en distintos municipios del estado.

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