Joan Kuri, actor de Televisa es golpeado en Periférico por conflicto vial en Edomex | VIDEO

El actor de Televisa, Joan Kuri, denunció a través de sus redes sociales haber sido víctima de una brutal agresión física tras un altercado vial ocurrido en la lateral de Periférico, en el Estado de México. El histrión, conocido por su participación en “La Rosa de Guadalupe” mostró las lesiones tras su conflicto vial.

Kuri mostró videos e imágenes donde se le observa con el rostro ensangrentado y visibles hematomas, exigiendo que el caso no quede impune. Esto generó sorpresa entre sus seguidores que rápidamente mostraron su apoyo en los comentarios de las publicaciones en donde mostró sus heridas.

Noticia Destacada ¿Quién es Roberto Tello? El actor acusado por Yuliana Peniche de presunto robo

¿Cómo fue la agresión a Joan Kuri en Periférico?

De acuerdo con el testimonio de Kuri, los hechos ocurrieron el pasado domingo 31 de mayo cuando se incorporaba a la lateral de Periférico, a la altura del centro comercial Sentura, en Tlalnepantla. El conductor de otro vehículo comenzó a insultarlo y a hacerle señas agresivas bajo el argumento de que el actor "se le había metido" en el camino.

A pesar de que Kuri intentó ignorar las provocaciones y continuar su trayecto, el sujeto inició una persecución para emparejarse y cerrarle el paso. El altercado escaló rápidamente cuando el agresor detuvo su auto por completo frente al del actor, descendió de su auto y, según relató Kuri, lo sacó a golpes mientras él se encontraba frente al volante.

El actor detalló que viajaba acompañado por dos personas más, por lo que su prioridad inicial fue intentar cubrirse y proteger a sus acompañantes del ataque en medio del intenso flujo vial de la zona. Tras propinarle una serie de golpes concentrados en la zona del ojo, la nariz y la boca, el presunto responsable intentó darse a la fuga.

Joan Kuri comenzó a grabar al sujeto y las placas del automóvil para exhibirlo en redes, lo que desató un segundo momento de tensión, ya que el agresor se molestó al percatarse de que lo filmaban. Tras el incidente, el actor llamó al 911, recibiendo la asistencia de paramédicos y autoridades locales en el lugar.

Noticia Destacada Muere Linda Porto, actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal