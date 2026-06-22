Golpe al narcotráfico: aseguran más de 3 toneladas de cocaína en Tlaxcala y Guerrero; evitan 6 millones de dosis

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el aseguramiento de más de tres toneladas de cocaína en acciones realizadas de manera conjunta por fuerzas federales en Tlaxcala y Guerrero.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario destacó que los operativos fueron ejecutados por elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de la estrategia federal de combate al narcotráfico y a las organizaciones criminales.

Cateo en Tlaxcala permitió asegurar una tonelada de droga

De acuerdo con la información oficial, una de las acciones se desarrolló en Tlaxcala, donde autoridades federales cumplimentaron una orden de cateo que derivó en el aseguramiento de aproximadamente una tonelada de cocaína.

Durante la intervención también fueron localizados 900 paquetes de la droga, además de armamento y diverso equipo táctico presuntamente relacionado con actividades delictivas.

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Las autoridades no detallaron el número de personas detenidas en este operativo ni la identidad de los posibles responsables, debido a que las investigaciones continúan en curso.

Marina decomisa más de 2.1 toneladas de cocaína en costas de Guerrero

Paralelamente, la Secretaría de Marina encabezó una operación marítima frente a las costas de Guerrero que permitió asegurar más de 2.1 toneladas de cocaína.

Como resultado de esta acción fueron detenidas cinco personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

El decomiso forma parte de los esfuerzos de vigilancia y patrullaje que mantiene la Armada de México en aguas nacionales para interceptar cargamentos de droga antes de que lleguen a territorio nacional o sean distribuidos por grupos criminales.

Gobierno destaca impacto económico contra la delincuencia organizada

Según el reporte presentado por García Harfuch, la suma de ambos operativos permitió retirar del mercado ilegal más de tres toneladas de cocaína, evitando que alrededor de seis millones de dosis llegaran a las calles.

Asimismo, el funcionario destacó que estas acciones representan una afectación económica significativa para las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Personal de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico ejecutaron una orden de cateo en Tlaxcala, donde aseguraron 900 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de una tonelada, además de armamento y equipo táctico.

Asimismo, en operaciones marítimas encabezadas por @SEMAR_mx en… pic.twitter.com/aNPVGSp6lz — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 22, 2026

El secretario agregó que, con estos resultados, durante la actual administración federal la Secretaría de Marina acumula más de 73 toneladas de cocaína aseguradas en mares mexicanos, consolidando uno de los principales frentes de combate contra el narcotráfico en el país.

Las autoridades federales señalaron que los operativos de inteligencia e intercepción continuarán en distintas regiones del territorio nacional con el objetivo de debilitar las estructuras financieras y logísticas de la delincuencia organizada.

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