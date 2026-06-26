Toma de rehenes en Tecámac termina tras más de 24 horas de tensión en Los Héroes

Una movilización de autoridades de los tres órdenes de Gobierno se registró en Tecámac, Estado de México, luego de que un hombre permaneció atrincherado por más de 24 horas dentro de una vivienda en la colonia Los Héroes Tecámac, Sexta Sección.

El hecho inició el 25 de junio, cuando se reportó que un sujeto identificado como Miguel se encontraba dentro de su domicilio con su familia y presuntamente armado con un arma blanca y un arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto comenzó después de que personal de una clínica de rehabilitación acudió al domicilio para intentar internarlo, lo que habría provocado la reacción del hombre.

¿Qué pasó en la toma de rehenes en Tecámac?

Al interior de la vivienda se encontraban la esposa del hombre, sus tres hijos menores de edad y sus suegros.

En un inicio, autoridades municipales acudieron al lugar; sin embargo, al confirmarse que podía tratarse de una situación de riesgo, también se movilizaron elementos estatales, federales, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

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Durante varias horas se intentó establecer una negociación para que el hombre saliera de la vivienda o permitiera la salida de sus familiares.

Familia negó ser víctima de violencia

Durante la noche, el caso dio un giro cuando una mujer salió a una ventana y aseguró que no había una toma de rehenes.

La mujer dijo que no era víctima de violencia y pidió a las autoridades retirarse, al señalar que la presencia de elementos armados generaba miedo entre sus hijos.

Ante la tensión, los oficiales se replegaron junto con el personal de la clínica de rehabilitación, aunque mantuvieron vigilancia en la zona.

Familiares salieron de la vivienda este viernes

La mañana del 26 de junio, los familiares de Miguel salieron del domicilio y fueron abordados por autoridades para conocer su estado de salud y la situación dentro de la casa.

‼️TRAS 30 HORAS ATRINCHERADO, ADICTO SE ENTREGA A CENTRO DE ADICIONES #TECAMAC #EDOMEX‼️



🚨luego de tener 30 horas de rehenes a sus hijos, esposa y suegros, Miguel “N” se entregó no a la policía, a un centro de adicciones. pic.twitter.com/whOf5sciLz — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FerCruzReporter) June 26, 2026

Tras varios minutos de diálogo, la mujer, sus hijos, sus padres y otro hombre regresaron al inmueble. Antes de entrar, la madre de familia aseguró que estaban libres.

Minutos después, Miguel salió de la vivienda y fue subido a una camioneta. Las autoridades no informaron de inmediato si fue detenido, trasladado para recibir atención médica o llevado a alguna instancia especializada.

El caso quedó bajo seguimiento de las autoridades correspondientes, que deberán esclarecer si existió una toma de rehenes, una crisis familiar o una situación relacionada con consumo de sustancias.

IO