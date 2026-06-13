Asesinan a exdirigente del PRD en Oaxaca; Isela Lizbeth González fue atacada a balazos en Pinotepa Nacional

La violencia política volvió a sacudir a Oaxaca. Isela Lizbeth González López, exintegrante de la Asamblea Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue asesinada a balazos en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, en la región de la Costa.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió la tarde del viernes cuando la exmilitante perredista se desplazaba en una motocicleta sobre la calle 23 Sur, en la colonia El Porvenir. Testigos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio para brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Autoridades despliegan operativo e inician investigaciones

Tras el ataque, elementos de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo en la zona. Policías municipales, efectivos de la Secretaría de Marina y personal de la Guardia Nacional acordonaron el área para permitir el trabajo de los peritos y agentes ministeriales.

Posteriormente, integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer una línea de investigación oficial relacionada con el homicidio.

PRD condena el asesinato y exige justicia

Luego de confirmarse la muerte de González López, la dirigencia estatal del PRD expresó su condena por el crimen y manifestó solidaridad con los familiares, amigos y personas cercanas a la exasambleísta.

A través de diversos pronunciamientos, integrantes del partido lamentaron el asesinato y demandaron a las autoridades una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los responsables.

Isela Lizbeth González participó en la estructura interna del PRD en Oaxaca como integrante de la Asamblea Estatal, órgano encargado de la toma de decisiones políticas y organizativas dentro del partido.

Santiago Pinotepa Nacional, una zona estratégica de la Costa oaxaqueña

El homicidio ocurrió en Santiago Pinotepa Nacional, uno de los municipios más relevantes de la región Costa de Oaxaca por su actividad comercial y su conexión con comunidades indígenas y afromexicanas.

@PRDOaxacaA condena enérgicamente el feminicidio de la Contadora y Asambleísta Estatal de este Instituto Político, ISELA LIZBETH GONZÁLEZ LÓPEZ ocurrido el día de ayer, 12 de junio de 2026. https://t.co/NcUQCrbQZU @TomasBasalduG @RocioMelchorV pic.twitter.com/P6VhfBZOpg — Información-Digital (@idigitaloaxaca) June 13, 2026

La localidad se ubica a aproximadamente 400 kilómetros de la capital del estado y representa un importante punto de comunicación para la zona costera.

El asesinato de la exdirigente perredista se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente en distintas regiones del país, situación que mantiene la atención de las autoridades de seguridad y procuración de justicia. Mientras avanzan las indagatorias, familiares y actores políticos han solicitado que el caso sea esclarecido y que no quede impune.

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