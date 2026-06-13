Alcalde de San Miguel Amatitlán es asesinado tras denunciar presencia de grupos criminales en la frontera entre Oaxaca y Puebla

La violencia contra autoridades municipales volvió a sacudir a Oaxaca. El presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, fue asesinado la mañana de este sábado 13 de junio de 2026 en la región Mixteca, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió cuando el edil salía de su domicilio en la agencia de Venta Uribe. Hombres armados le dispararon en varias ocasiones, provocándole heridas que le ocasionaron la muerte minutos después, pese a que familiares solicitaron apoyo médico de manera inmediata.

Fiscalía de Oaxaca despliega operativo para localizar a los responsables

Tras confirmarse el homicidio, la Fiscalía estatal activó los protocolos para delitos de alto impacto y desplegó un operativo coordinado con corporaciones de seguridad estatales y federales.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y especialistas en servicios periciales acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena, el levantamiento del cuerpo y la recopilación de evidencias que permitan avanzar en la identificación de los responsables.

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Además, autoridades reforzaron la vigilancia en la región y establecieron acciones tácticas para cerrar posibles rutas de escape utilizadas por los agresores.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre una línea de investigación definitiva relacionada con el crimen.

El asesinato ocurre semanas después de denunciar un secuestro

El homicidio de Bravo Martínez ocurre a menos de un mes de que el alcalde denunciara públicamente haber sido víctima de un secuestro y robo mientras transitaba por la carretera Huajuapan-Acatlán de Osorio, en territorio del municipio de Petlalcingo, Puebla.

Según la denuncia presentada en aquel momento, un grupo armado interceptó su vehículo, lo obligó a descender y posteriormente lo despojó de sus pertenencias antes de dejarlo en libertad.

Tras ese incidente, el presidente municipal solicitó mayores condiciones de seguridad para la región y expuso ante autoridades estatales la problemática relacionada con la presencia de grupos delictivos que operan en la franja limítrofe entre Oaxaca y Puebla.

=FISCALÍA INFORMA=



Investiga FGEO homicidio de presidente municipal de San Miguel Amatitlán; junto a Gabinete de Seguridad despliegan operativo interinstitucional en la Mixteca



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informa que, junto al Gabinete de Seguridad, inició… pic.twitter.com/BdAD2sarRG — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) June 13, 2026

PAN condena el crimen y exige resultados

Luego de conocerse el asesinato, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) condenó los hechos y exigió una investigación exhaustiva que permita identificar tanto a los autores materiales como intelectuales del ataque.

El instituto político señaló que el homicidio representa una agresión contra las instituciones democráticas y contra la voluntad ciudadana expresada en las urnas, por lo que pidió garantizar justicia y reforzar las condiciones de seguridad para los servidores públicos municipales.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, expresó sus condolencias a familiares y colaboradores del alcalde, además de manifestar el respaldo de la administración estatal a las investigaciones en curso.

Crece preocupación por la seguridad en la Mixteca

San Miguel Amatitlán se localiza en la región Mixteca de Oaxaca, dentro del distrito de Huajuapan, una zona que en los últimos años ha enfrentado diversos desafíos en materia de seguridad debido a su cercanía con municipios de Puebla.

Condeno enérgicamente el cobarde asesinato del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, ocurrido este día en la región Mixteca.



Expreso mis más sinceras condolencias y toda mi solidaridad a su familia, amistades, colaboradores y al pueblo de San Miguel Amatitlán. Lamentamos… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) June 13, 2026

El asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez vuelve a poner en el centro del debate la situación de violencia que enfrentan diversas autoridades municipales en el país y la necesidad de fortalecer las estrategias de protección para funcionarios locales que operan en regiones con presencia de organizaciones delictivas.

Las investigaciones continúan y las autoridades estatales aseguraron que mantendrán la coordinación con instancias federales para esclarecer el caso y evitar que el crimen quede impune.

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