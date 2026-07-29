Autopista México-Cuernavaca cierra en ambos sentidos por volcadura y derrame de ácido muriático

La autopista México-Cuernavaca fue cerrada totalmente a la circulación durante la madrugada de este miércoles 29 de julio, luego de que un tráiler cargado con ácido muriático volcó y derramó parte de la sustancia sobre la carretera.

El accidente ocurrió cerca del kilómetro 69+700, en una zona próxima a Cuernavaca. Debido al riesgo de intoxicación y posibles reacciones químicas, los servicios de emergencia establecieron un perímetro de seguridad de entre 300 y 500 metros.

La circulación quedó suspendida en ambos sentidos mientras personal especializado trabajaba en la neutralización del material, el retiro de los contenedores que permanecieron intactos y la limpieza del pavimento.

¿Qué ocurrió en la autopista México-Cuernavaca?

De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler transportaba alrededor de 10 mil litros de ácido muriático cuando volcó a la altura del kilómetro 70.

Parte de la carga cayó sobre la carpeta asfáltica, por lo que los cuerpos de emergencia utilizaron cal para neutralizar el químico y disminuir los riesgos para automovilistas, trabajadores y habitantes de zonas cercanas.

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No se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron al lugar, el conductor de la unidad ya no se encontraba en el sitio. Hasta el momento se desconoce si abandonó la zona por sus propios medios o recibió ayuda después del accidente.

Las autoridades deberán investigar las causas de la volcadura y determinar la responsabilidad del operador y de la empresa propietaria del vehículo.

¿Cuáles son las rutas alternas por el cierre de la autopista?

En dirección a la Ciudad de México, los automovilistas fueron desviados hacia la carretera federal desde el kilómetro 80, a la altura de la glorieta de La Paloma de la Paz.

Quienes circulaban rumbo a Cuernavaca tuvieron que abandonar la autopista cerca del kilómetro 53, en el poblado de Tres Marías, para continuar por la vía libre.

La carretera federal México-Cuernavaca quedó como la principal alternativa mientras avanzaban las labores de atención. Se recomendó considerar tiempos adicionales de traslado, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal desplegado en la zona.

En #Morelos continua cierre total de circulación por conclusión de maniobras tras #AccidenteVial cerca del km. 069+700 de la autopista México-Cuernavaca.

Se brinda orientación a la ciudadanía para continuar por la #RutaAlterna en la carretera Libre Morelos Tres Marías-Cuernavaca. pic.twitter.com/zsscMqVQwt — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 29, 2026

¿Qué riesgos tiene el ácido muriático?

El ácido muriático es una sustancia corrosiva que puede causar irritación en ojos, piel y vías respiratorias. Sus vapores representan un riesgo, especialmente cuando existe una concentración elevada o se permanece cerca del derrame durante un periodo prolongado.

Por este motivo, las autoridades restringieron el paso vehicular y peatonal alrededor del accidente. También se pidió no acercarse para tomar fotografías ni intentar cruzar el perímetro establecido.

Caminos y Puentes Federales dispone del número 074 para solicitar información sobre condiciones de las autopistas, auxilio vial y posibles rutas alternas. Su red incluye el tramo México-Cuernavaca.

La circulación podrá restablecerse una vez que concluyan la neutralización del químico, el retiro del tráiler y la limpieza completa de la superficie de rodamiento.

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