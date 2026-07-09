Aparecen con vida los tres adolescentes desaparecidos en Guadalajara tras nueve días; Fiscalía mantiene abierta la investigación

Los tres adolescentes que permanecían desaparecidos desde el pasado 30 de junio en Guadalajara, Jalisco, fueron localizados con vida durante la madrugada de este jueves 9 de julio, luego de permanecer nueve días sin que sus familias conocieran su paradero.

Se trata de Justhin Enrique, Jordan Isaac y Christopher Alfredo, de entre 13 y 15 años de edad, quienes ya se reencontraron con sus familiares, quienes confirmaron que los menores regresaron sanos y salvos a sus hogares.

El caso generó una amplia movilización social en Jalisco, donde familiares, vecinos y ciudadanos impulsaron jornadas de búsqueda y campañas de difusión para exigir su localización.

¿Cómo fueron localizados los tres adolescentes desaparecidos en Guadalajara?

De acuerdo con sus familiares, los tres jóvenes regresaron durante las primeras horas de este jueves. Janeth Molina, madre de Justhin, informó que su hijo llegó a casa alrededor de las 4:00 de la mañana y agradeció el apoyo de quienes compartieron las fichas de búsqueda y respaldaron a las familias durante los días de incertidumbre.

Por su parte, la abuela de Jordan relató que los tres adolescentes arribaron juntos al domicilio familiar cerca de las 5:00 de la mañana y que, tras el reencuentro, permanecían descansando.

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Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer en qué lugar permanecieron los menores durante los nueve días de ausencia ni bajo qué circunstancias lograron regresar.

Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación

Los adolescentes fueron vistos por última vez el 30 de junio, después de asistir a su ceremonia de graduación en la Secundaria Técnica 113, ubicada en la colonia Lomas del Paraíso.

Tras concluir el evento escolar, caminaron hacia el Parque de los Cocos, donde presuntamente abordarían un vehículo solicitado mediante una plataforma digital para trasladarse a trabajar a la sierra.

Durante las investigaciones, la Fiscalía del Estado de Jalisco contempló como una de las principales líneas de investigación un posible caso de reclutamiento forzado, debido a que los menores habían mencionado que acudirían a trabajar y posteriormente fueron observados junto a una persona desconocida.

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La Fiscalía de Jalisco informó la localización con vida de Justhin Enrique Torres Sandoval, Jordan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, quienes permanecían desaparecidos desde el 30… pic.twitter.com/eJyW6g4Pfr — Desde Otro Ángulo Mx | DOA MX (@DOA_MX) July 9, 2026

Las cámaras de videovigilancia lograron captar parte de su recorrido hacia el parque, aunque después se perdió cualquier registro de sus movimientos.

Pese a que la localización de los adolescentes puso fin a la búsqueda, la autoridad ministerial no ha informado si la hipótesis de reclutamiento forzado continúa vigente ni ha precisado qué ocurrió durante el tiempo que permanecieron desaparecidos.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias que rodearon este caso que mantuvo en alerta a la comunidad de Guadalajara durante más de una semana.

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