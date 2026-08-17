Exsecretario de Seguridad de Sinaloa sale de prisión en Nueva York; seguiría bajo custodia federal

El general en retiro y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, salió del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, después de permanecer alrededor de tres meses recluido en ese centro penitenciario.

De acuerdo con registros del Buró Federal de Prisiones y autoridades judiciales citadas por Milenio, Mérida dejó las instalaciones el pasado 11 de agosto, mientras continúan negociaciones con autoridades estadounidenses.

Sin embargo, su salida del penal no significa que haya recuperado plenamente su libertad. El escenario que se analiza es que permanezca bajo custodia federal en otro sitio, dentro de un proceso que podría estar relacionado con una eventual cooperación con autoridades de Estados Unidos.

¿Gerardo Mérida Sánchez fue liberado en Estados Unidos?

Hasta el momento, la información disponible indica que no se puede considerar que haya sido liberado.

La salida del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn únicamente confirma que ya no se encuentra recluido en ese penal específico.

El siguiente paso podría consistir en su traslado a otra instalación o espacio bajo control federal, mientras avanzan las conversaciones con las autoridades estadounidenses.

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¿Por qué podría seguir bajo custodia federal?

Uno de los escenarios mencionados es una posible colaboración con autoridades de Estados Unidos, aunque hasta ahora no se han dado a conocer públicamente los términos de esa negociación.

Este tipo de acuerdos puede implicar cambios en las condiciones de custodia, traslados o medidas especiales, pero la información disponible no detalla si ya existe un convenio formal ni cuáles serían sus alcances.

Por esa razón, cualquier versión sobre una eventual cooperación debe mantenerse como una posibilidad y no como un hecho confirmado.

🚨#ÚLTIMAHORA El exsecretario de Seguridad de Sinaloa, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez no está bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones de EU desde el 11 de agosto.



De acuerdo con el periodista @arturoangel20, es probable que Mérida Sánchez siga bajo custodia… pic.twitter.com/wbEMBYBBxA — Azucena Uresti (@azucenau) August 17, 2026

Exsecretario de Seguridad de Sinaloa sigue bajo proceso

La situación de Gerardo Mérida Sánchez continúa abierta y dependerá de las decisiones que adopten las autoridades judiciales y federales estadounidenses.

Su salida del penal de Brooklyn representa un cambio en su condición de reclusión, pero no necesariamente en su situación jurídica.

Hasta ahora, tampoco se ha informado de manera pública el sitio al que habría sido trasladado ni si se encuentra bajo alguna modalidad especial de custodia.

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