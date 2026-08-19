Detienen a síndica de Yautepec por presunto ataque durante partido México vs Ecuador del Mundial 2026

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó la detención de Karla N., síndica municipal del Ayuntamiento de Yautepec, por su probable responsabilidad en el ataque armado ocurrido el pasado 30 de junio, cuando un grupo de personas observaba el partido México vs Ecuador del Mundial 2026.

De acuerdo con las investigaciones, la funcionaria habría ordenado la agresión registrada en una cancha de usos múltiples del barrio Rancho Nuevo, donde sujetos armados irrumpieron y dispararon contra los asistentes.

El saldo del ataque fue de tres personas muertas y nueve lesionadas.

¿De qué acusan a la síndica de Yautepec?

Karla N. fue puesta a disposición de una autoridad judicial por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La Fiscalía señaló que la funcionaria es investigada como probable responsable de los hechos, por lo que será un juez quien determine su situación jurídica conforme avance el proceso.

Noticia Destacada Identifican a presuntos integrantes del Pura Gente Nueva en Campeche por ejecución de “El Petacas”

La detención no representa una sentencia y la imputada conserva la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.

Ya son cuatro detenidos por el ataque en Yautepec

Con la captura de la síndica municipal, suman cuatro personas detenidas por el ataque armado ocurrido en Rancho Nuevo.

Previamente fueron arrestados América Alejandra N., Eugenio N. y Ulises N., quienes ya fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los hechos.

La Fiscalía de Morelos continúa con las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada una de las personas involucradas y establecer si existen más participantes.

¿Qué ocurrió durante el partido México vs Ecuador?

El ataque ocurrió mientras varias personas se encontraban reunidas para observar el encuentro de futbol entre México y Ecuador.

#FiscalíaMorelosInforma📄ES DETENIDA FUNCIONARIA MUNICIPAL POR SU PROBABLE RESPONSABILIDAD EN HECHOS DELICTIVOS EN YAUTEPEC



•Hasta el momento han sido detenidas cuatro personas relacionadas con el ataque armado del pasado 30 de junio



▪️Información… pic.twitter.com/Qw8S5di7zh — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) August 19, 2026

Sujetos armados llegaron al lugar y dispararon contra quienes se encontraban en la cancha, provocando una de las agresiones más graves registradas en el municipio durante el Mundial 2026.

Las autoridades mantienen abierto el caso y no han informado si existen nuevas órdenes de aprehensión relacionadas con la agresión.

IO