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Ataque armado durante el México vs Ecuador en Morelos deja como saldo cinco personas lesionadas, entre ellas la excandidata de Yautepec

El hecho violento se suscitó en la cancha de usos múltiples de Yautepec, donde se encontraban reunidas las personas que acudieron a ver el partido de la Selección Mexicana.

Por Redacción Por Esto!

30 de jun de 2026

1 min

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En el lugar de la transmisión del partido sucedió el hecho violento.
En el lugar de la transmisión del partido sucedió el hecho violento. / Foto: Captura de video

Mientras que se jugaba el partido entre México y Ecuador de la fase de dieciseisavos de final, en el estado de Morelos se presentó un ataque armado en uno de los sitios en los que se montaron pantallas para que la población pudiera disfrutar la transmisión.

El hecho violento se suscitó en la cancha de usos múltiples de Yautepec, donde se encontraban reunidas las personas que acudieron a ver el partido de la Selección Mexicana.

Fueron cinco personas las que resultaron lesionadas durante el ataque armado, mientras se proyectaba el partido de México vs su similar de Ecuador en las instalaciones de la localidad.

De acuerdo con la información que ha trascendido, en el lugar de los hechos se encontraba Sandy Fernández del Partido Morena, excandidata a la Presidencia Municipal de Yautepec.

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Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial ni se han dado más detalles del ataque armado, ni quienes son los probables responsables de haberlo ejecutado.

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