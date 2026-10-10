Alerta por salud mental en Quintana Roo: mil 57 diagnósticos de depresión en 2026; el 72% son mujeres

Hasta la semana epidemiológica 38, Quintana Roo acumula mil 57 casos diagnosticados de depresión, de los cuales 758 corresponden a mujeres y 299 a hombres, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal.

Noticia Destacada ¿Qué hacían colgados? Hallan siete sereques muertos en tendedero de Villas Otoch en Cancún

En comparación con la semana anterior, cuando se reportaron 729 mujeres y 292 hombres, el registro aumentó en 36 casos, lo que refleja la persistencia de una problemática que requiere atención en los servicios de salud.

La depresión, la ansiedad, las dificultades económicas y la presión por cumplir expectativas sociales forman parte de una realidad que también se manifiesta en la entidad. En el contexto del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, las cifras epidemiológicas y las advertencias de especialistas ponen sobre la mesa la necesidad de fortalecer la atención psicológica y psiquiátrica.

Aunque los registros oficiales no representan la totalidad de las personas que enfrentan problemas emocionales, permiten dimensionar una parte de la demanda de atención. En Benito Juárez, el director municipal de Salud, Héctor González, señaló que una parte importante de las atenciones brindadas en las unidades municipales corresponde a problemas relacionados con la salud mental.

Para el psicólogo Soilo Salazar, uno de los principales desafíos consiste en dejar de entender la salud únicamente como la ausencia de enfermedades físicas y reconocer que el bienestar emocional también requiere atención: “Pensamos que si no duele nada en el cuerpo, entonces estamos sanos. Pero la salud no se limita solamente a la parte física, sino es también la parte emocional, la mental, la espiritual”, expresó.

Señaló que los problemas de salud mental no son exclusivos de Cancún, sino que forman parte de una problemática vinculada con las secuelas de la pandemia, la pérdida de empleos y la incertidumbre económica. Asimismo, advirtió que las redes sociales pueden convertirse en un factor de presión, particularmente cuando las personas comparan sus condiciones de vida con las imágenes de viajes, restaurantes o lujos que otros usuarios publican.

Por su parte, Sandy Ronbaldino, especialista en psicología clínica y adicciones, advirtió sobre los riesgos de percibir drogas como la marihuana como sustancias inofensivas, explicando que el inicio temprano del consumo aumenta la vulnerabilidad en jóvenes con antecedentes traumáticos o escasas redes de apoyo.

En Quintana Roo, la atención especializada se brinda a través de la Unidad de Especialidades Médicas-Centro Integral de Salud Mental (Uneme-Cisame) en Benito Juárez y Othón P. Blanco, además de módulos de atención en hospitales generales. Cabe recordar que el Gobierno estatal anunció la creación de un pabellón especializado en salud mental dentro de la nueva torre de especialidades del Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, en Cancún, con áreas diferenciadas para hombres, mujeres y niños.

JGH