Semarnat frena cuatro megaproyectos turísticos en Quintana Roo por riesgo ambiental; inversión superaba 8 mil mdp

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó cuatro proyectos de desarrollos inmobiliarios turísticos en Quintana Roo, tres en Playa del Carmen, cuyo monto de inversión en conjunto superaría los 8 mil 118 millones de pesos.

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Se trata de los proyectos Desarrollo Turístico Playa del Secreto Hotel & Resort, Hoteles 2 y 3, Hotel Resort 2, Ampliación del Desarrollo Turístico Playa del Secreto y Fraccionamiento GL Dreams. Son tres proyectos en Playa del Carmen y uno en Puerto Morelos. La autoridad ambiental determinó que dichos proyectos dañarían ecosistemas de manglares y zonas de flora y fauna.

Tres de las obras frenadas se localizan en Playa del Carmen y una más en el municipio de Puerto Morelos.

En tanto, representantes defensores del medio ambiente advirtieron que “proyectos ingresados a Semarnat en busca de autorización ambiental, como Hazul, busca urbanizar 251 hectáreas de selva en Playa del Carmen, con lagos inducidos. Además, pretenden dinamitar el suelo cárstico tal y como lo hizo Calica. Esto no se puede permitir”.

El proyecto Desarrollo Turístico Playa del Secreto Hotel & Resort, Hoteles 2 y 3, consistía en la construcción de dos hoteles, con 1,599 cuartos, mediante una inversión por 4 mil 129.6 millones de pesos, el cual fue rechazado por la dependencia federal.

Desde el 2021, un particular inició la solicitud de permisos para la construcción de un hotel con 878 cuartos al norte de Playa del Carmen, en el predio del complejo hotelero Valentín Imperial.

Se trata del proyecto Hotel Resort 2, cuya Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue ingresada por parte de la sociedad anónima que actúa como promovente, de nombre Operadora de Servicios, la cual solicitó a la Semarnat un plazo de 10 años para realizar la edificación del centro de hospedaje.

El proyecto Hotel Resort 2 pretendía construir 878 habitaciones al norte de Playa del Carmen.

Pretendía invertir 3 mil 117 millones 953 mil 415 pesos, además de la contratación de 683 trabajadores únicamente para la etapa de construcción; sin embargo, ayer se dio a conocer que el proyecto quedó como “No aplica”.

Otro que obtuvo la misma respuesta fue Operación y Construcción de Obras Complementarias Desarrollo Turístico Playa del Secreto Hotel & Resort, cuyo promovente es la sociedad anónima de capital variable “Valentín Playa del Secreto”.

El proyecto consiste en la construcción de un desarrollo turístico hotelero, situado en la carretera federal 307, a la altura del kilómetro 311+500, en un terreno propiedad del promovente ya mencionado, donde pretendían edificar 433 cuartos de hotel, mediante una inversión por 66 millones de pesos.

Asimismo, el cuarto proyecto que no logró aprobación de impacto ambiental fue Fraccionamiento GL Dreams, promovido por la sociedad mercantil Proyectos y Construcciones del Puerto, el cual buscaba construir 308 viviendas de alta plusvalía cerca de la costa, sobre parte del Área Natural Protegida (ANP) Manglares de Puerto Morelos.

Ambientalistas dieron a conocer que, en el caso de Hazul, es un proyecto habitacional y comercial presentado ante la Semarnat hace unas semanas, que contempla su desarrollo sobre una superficie de 424.85 hectáreas en Playa del Carmen.

La propuesta incluye viviendas, espacios comerciales, un hotel de 280 habitaciones, una playa artificial pública y un sistema de lagos inducidos.

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De acuerdo con la información publicada en la Gaceta de la Semarnat, el proyecto se plantea en nueve etapas. Para su ejecución, requiere el cambio de uso de suelo de aproximadamente 251.11 hectáreas de vegetación de selva mediana subperennifolia en proceso de recuperación.

En el predio donde se proyecta Hazul se registraron diversas especies protegidas, entre ellas el perico pecho sucio y maullador negro.

JGH