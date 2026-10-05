Prevén lluvias en Quintana Roo: Zona de baja presión alcanza 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico

Quintana Roo mantiene vigilancia ante la evolución de una zona de baja presión localizada en el suroeste del Golfo de México, la cual incrementó a 60 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y a 80 por ciento en siete días.

De acuerdo con la información difundida por autoridades meteorológicas, el sistema se localiza aproximadamente a 225 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y mantiene un desplazamiento hacia el este.

Aunque el sistema se encuentra frente a las costas de Veracruz, las autoridades mantienen seguimiento de su evolución debido a las condiciones meteorológicas que prevalecen en la región.

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Continuarán las lluvias fuertes en Quintana Roo

Para Quintana Roo se prevé que continúen las lluvias fuertes en distintas zonas del estado, por lo que se exhortó a la población a tomar precauciones y mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Las precipitaciones podrían generar condiciones adversas en vialidades y zonas susceptibles a encharcamientos, por lo que se recomienda extremar precauciones durante los periodos de lluvia.

Las autoridades señalaron que se mantiene una vigilancia permanente sobre la actividad meteorológica en el Golfo de México y pidieron a la población informarse únicamente mediante los canales oficiales de la Conagua y Protección Civil de Quintana Roo.