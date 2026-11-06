Quintana Roo registró ocho muertes por golpe de calor durante 2026

Quintana Roo cerró la temporada de calor 2026 con 65 casos y ocho defunciones por golpe de calor, según el Informe Semanal de Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, correspondiente a la Semana Epidemiológica 43, de la Secretaría de Salud federal.

La cifra representa un aumento del 100 por ciento de fallecimientos respecto al 2025, cuando se registraron cuatro muertes.

Las ocho defunciones colocan a Quintana Roo en el tercer lugar nacional, empatado con Veracruz, que también registra ocho. Solo lo superan Baja California, con 61, y Sonora, con 32.

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Ciudadanos afirman que incluso ahora sienten más calor que en semanas previas, además de que las temperaturas extremas les han causado irritación (salpullido) en diversas partes del cuerpo.

“Ahora tengo que tomar más agua para evitar la deshidratación”, afirmó la estudiante Monserrat.

Por su parte, Edgar, trabajador de mostrador y habitante de la zona de Tierra Maya, afirmó que, pese al anuncio del inicio de los frentes fríos, las altas temperaturas se han hecho sentir con mayor intensidad, especialmente después del mediodía. Comentó que el calor le ha provocado salpullido constante, por lo que procura permanecer el mayor tiempo posible en espacios con aire acondicionado y beber más agua.

Pese a que ya entró de lleno la temporada de otoño, el Servicio Meteorológico Nacional informó que en Quintana Roo aún se mantienen temperaturas elevadas, con una sensación térmica que podría alcanzar los 41 grados Celsius en Lázaro Cárdenas, mientras que las zonas costeras registrarán rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Mayor letalidad

En el 2025, el estado contabilizó 66 casos y cuatro defunciones. En el 2024, el cierre fue de 62 afectados y 10 fallecimientos. Es decir, en el 2026 se registró un caso menos, pero el doble de muertes, de acuerdo con el reporte histórico de la Secretaría de Salud federal.

TRABAJADORES expuestos al sol enfrentan mayores riesgos durante las jornadas laborales / Rodolfo Flores

Tres decesos en una semana

El repunte ocurrió entre el 16 y el 23 de septiembre, cuando Quintana Roo registró tres muertes por golpe de calor en una sola semana, todas en el municipio Benito Juárez y relacionadas con personas que realizaban actividades laborales expuestas directamente al sol.

Con esas tres defunciones, el acumulado pasó de cuatro a siete y, con el deceso sumado en la actualización de la Semana Epidemiológica 42, llegó a ocho.

Balance general

A nivel nacional, la temporada de calor 2026 con 157 defunciones. Del total, 152 fueron por golpe de calor y seis por deshidratación. También se notificaron dos mil 615 casos en 29, con una letalidad nacional de 6.1 por ciento.

En la Península de Yucatán, Quintana Roo concentra ahora la mayoría de las muertes: ocho de los 11 fallecimientos regionales, seguido de Campeche, con dos, y Yucatán, con uno.

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Temperaturas de hasta 45 grados

Durante la temporada, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó temperaturas de hasta 45 grados Celsius en la zona centro del estado y de 35 a 40 en Cancún, Playa del Carmen y la zona norte.

Durante la temporada, las autoridades de salud reiteraron que los grupos más vulnerables son los adultos mayores, los menores de edad y los trabajadores expuestos al sol, y que el golpe de calor es una emergencia médica que debe atenderse en urgencias, no en casa.