Quintana Roo suma 102 casos nuevos de dengue y mantiene dos municipios en semáforo rojo

Los casos confirmados de dengue continúan en aumento en Quintana Roo. En apenas 15 días, la entidad pasó de 468 contagios en la semana epidemiológica 41 a 570 en la semana 43, lo que representa 102 nuevos casos, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, con información actualizada al 5 de noviembre.

Este repunte también elevó a Quintana Roo del 8º al 7º lugar nacional por incidencia, al pasar de 21.86 a 26.62 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que el acumulado de defunciones confirmadas llegó a 4, 2 de ellas registradas en un periodo de apenas 15 días.

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Del total de contagios, 171 corresponden a dengue con signos de alarma, una condición que requiere atención médica oportuna debido al riesgo de complicaciones, mientras que los municipios de Playa del Carmen y Othón P. Blanco permanecen en semáforo rojo por la transmisión de la enfermedad. A nivel nacional, durante 2026 se han notificado 435 defunciones por probable dengue. De estas, 33 han sido confirmadas, 209 permanecen en estudio y 193 fueron descartadas.

Con 4 fallecimientos confirmados, Quintana Roo se ubica entre las entidades con mayor número de muertes por esta enfermedad, solamente por debajo de Sonora y Veracruz, que registran 5 cada uno, y por encima de Tabasco, con 3. El panorama epidemiológico mantiene la preocupación por la evolución de la enfermedad, pues además de las muertes confirmadas, Quintana Roo tiene otras dos defunciones bajo investigación, mientras que siete probables fallecimientos ya fueron descartados.

Los municipios Playa del Carmen y Othón P. Blanco permanecen en semáforo rojo / POR ESTO!

El incremento de contagios durante las últimas semanas coloca nuevamente al dengue como uno de los principales riesgos sanitarios en la entidad, particularmente en municipios donde la transmisión se mantiene elevada.

Por otro lado, este 6 de noviembre es el Día del Paludismo en las Américas y por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Quintana Roo reforzó las acciones de prevención y vigilancia epidemiológica para mantener al estado libre de transmisión local de esta enfermedad y proteger la salud de la población.

En junio de 2026, la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE), otorgó al estado un certificado que avala la ausencia de transmisión autóctona de paludismo en Quintana Roo.

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El epidemiólogo de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 14, en Cancún, doctor Alan Herrera Balam, explicó que el paludismo es una enfermedad causada por un parásito que se transmite mediante la picadura de mosquitos infectados. Señaló que la prevención y la vigilancia epidemiológica son importantes para preservar este logro de salud pública.

Como medidas preventivas, el especialista recomendó: “Evitar la acumulación de agua en recipientes y cacharros, mantener limpios los patios y cubiertos los depósitos de agua, así como utilizar repelente así ropa que cubra brazos y piernas al realizar actividades al aire libre, especialmente durante viajes a zonas donde hay transmisión autóctona del paludismo. Hasta la semana 41 del 2026, únicamente el estado de Chiapas ha notificado casos autóctonos, con un total de 177 casos.