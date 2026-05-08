Recolectan más de 30 mil toneladas de sargazo en Quintana Roo; alertan crisis turística y de salud

La Secretaría de Marina informó este jueves que, con 350 elementos navales y en coordinación con la sociedad y los distintos niveles de gobierno, se han recolectado más de 30 mil 200 toneladas de sargazo en el mar y en las playas. En tanto, pescadores y prestadores de servicios turísticos advierten el inicio de una crisis ambiental, turística y de salud pública para quienes dependen del mar, pues de las 140 playas monitoreadas, 135 presentan recales de la macroalga.

“Trabajamos diariamente en la Estrategia de Atención al Sargazo para preservar limpias las costas de Quintana Roo. Gracias al despliegue de 350 elementos navales, realizamos labores de recolección tanto en el mar como en las playas. En 2026, en conjunto con la sociedad y el gobierno, hemos recolectado más de 30 mil 200 toneladas de esta macroalga”, aseguró la Semar mediante un video publicado en sus redes sociales.

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Por su parte, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente informó que 41 playas se encuentran en semáforo rojo por excesivo recale de sargazo; 28 en semáforo marrón con abundante presencia; 26 arenales en semáforo amarillo por moderada presencia de la talofita, y 40 playas con baja presencia. Solo cinco playas están libres de la macroalga en todo el litoral del Caribe Mexicano, ubicadas en Banco Chinchorro Sur y Norte, Isla Contoy, Isla Holbox y Chiquilá.

En la zona sur, desde Bacalar Chico hasta Río Huache y de Punta Pájaros a Playa Houston, se registra excesivo recale. En la zona norte, el reporte indica siete playas afectadas en Tulum; 11 en Cozumel; en Playa del Carmen toda la zona de Playacar Ferry; tres en Puerto Morelos y cinco en Benito Juárez (Cancún), todas en semáforo rojo.

Pese a la presencia de la talofita, los turistas disfrutan de las bellezas del mar Caribe / Rodolfo Flores

En Playa del Carmen, el recale masivo de sargazo no solo está afectando los arenales, sino que ya provoca afectaciones cutáneas en pescadores turísticos, especialmente en la zona de Playa Recodo. José Gómez Burgos, presidente de la Cooperativa Turística del Mar Caribe, señaló que la mayoría de los 50 integrantes presentan dermatitis e irritaciones persistentes debido al contacto constante con la macroalga.

“Ya tenemos compañeros con problemas de la piel. Quienes se meten al mar tienen que trabajar así; es un problema fuerte que les irrita la piel por varios días, pero hay que seguir laborando”, afirmó.

En Cozumel, prestadores de servicios y ciudadanos señalan que la isla carece de un programa de atención al sargazo, por lo que el alga se acumula, se pudre y se desintegra principalmente en la costa oriental. A diferencia de otros municipios, no existen barreras antisargazo ni esquemas permanentes de recolección, traslado o tratamiento del material.

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Habitantes y visitantes han observado cómo el sargazo permanece durante días en la costa este, generando afectaciones ambientales y deterioro de la imagen de las playas. La falta de acciones preventivas ha generado preocupación, ya que en otros destinos del estado sí se aplican medidas para contener su impacto. En esta zona de la isla, sin embargo, no se cuenta con infraestructura ni una estrategia pública visible para atender el problema.

Mientras tanto, en Cancún, prestadores de servicios turísticos en la zona de playa Gaviota Azul reportan una caída de hasta 60 por ciento en sus ventas debido a que los turistas han dejado de permanecer en la zona por la presencia de sargazo.