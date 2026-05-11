Trabajadores sienten orgullo de participar en la ampliación del corredor turístico Cancún-Costa Mujeres

Obreros y trabajadores de la construcción que están colaborando en la ampliación del corredor turístico Cancún-Costa Mujeres están emocionados y contentos, por participar en esta importante obra que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno federal.

Ignacio es ingeniero topógrafo, y con el uso del teodolito tomaba medidas para el emparejamiento del suelo y salvar los desperfectos que el terreno presenta. Horacio, operador de aplanadora refiere que él tuvo el privilegio de participar en la construcción del Tren Maya, y ahora de nuevo se pone a los mandos de su maquinaria para continuar con su buen trabajo.

Por su parte, operadores de vans de turismo mencionan que les será beneficioso la ampliación de la vía, por su seguridad, la del turismo internacional y sin duda darle un mejor aspecto a este importante punto turístico.

Este importante proyecto tendrá una longitud de 25 kilómetros, además de contar con aditamentos de primera. Sobre este tramo carretero que durante muchos años ha funcionado son una simple calle de doble sentido, con curvas muy pronunciadas y un pavimento desgastado que vuelve dificultoso el trayecto.

Ahora, se aprecia maquinaria como retroexcavadoras, camiones, aplanadoras, obreros removiendo viejas mayas metálicas o colocando señalamientos de “Obra en proceso” y “Hombres trabajando” a las orillas de este camino.

Quienes están contentos, así como entusiasmados por participar en estas obras son los trabajadores y obreros que están haciendo labores preliminares de este importante proyecto.

Entre ellos está el topógrafo Ignacio, ubicado en el kilómetro 1.5 de esta vía, donde estaba tomando medidas de la altura a la que se debe nivelar el carril izquierdo, el cual es preciso construir desde cero para esta obra. Acompañado de su compañero Dioniso, ejecutaban sus mediciones con el teodolito y se tomaban los apuntes necesarios.

“Es importante tomar estas medidas, porque de este modo podemos decirles a los compañeros de la maquinaria donde se necesita más intensidad del trabajo para la nivelación del suelo. Es un privilegio estar aquí porque estamos contribuyendo al desarrollo económico de esta zona, y en un futuro veremos esto realizado y sabremos que hombres como nosotros participamos en esto”.

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La carretera actual está muy reducida en dimensiones, y los vehículos que circulan en ella pasan muy cerca de unos de otros. Con los cuatro carriles que tendrá la nueva vía, se espera que todos los autos y vehículos que pasen por la zona puedan tener un tránsito más seguro.

En otro punto, donde es necesario remover una serie de grandes piedras y escombro, estaba el operador de retroexcavadora Luis, que ya estaba próximo a su descanso y reposar un momento.

Nos comparte que este tipo de trabajos es arduo y técnico porque se debe quitar la cantidad suficiente de material, pero no en exceso para no tener que volver a rellenar. “Operar estas máquinas en beneficio de todos los isleños, cancunenses, turistas y trabajadores nos enorgullece, porque de alguna manera esta obra tendrá nuestra firma, y si algún día lo recorremos sabremos que fue por nuestro trabajo”.

Coordinados con las instrucciones de los ingenieros, otros obreros colocaban en determinadas distancias los letreros y señalamientos para advertir a los automovilistas de las obras que se hacían. Quien muestra un entusiasmo especial es el joven Horacio, quien con 28 años ya ha podido participar en otras obras importantes del gobierno federal, como la construcción del Tren Maya hace un par de años.

Nuevamente, el deber lo llamó para que pueda ponerse al comando de una aplanadora: “Ya es la segunda ocasión en la que puedo colaborar en una obra federal y es una grata experiencia. Esperemos que la presidenta se conforme con nuestro trabajo y el gran empeño que ponemos en él”.

Por su parte, conductores de vans de turismo y transporte mencionan que ya era momento más que necesario de que esta carretera sea renovada, ya que diariamente la recorren hasta en tres ocasiones distribuyendo al turismo internacional, desde el aeropuerto de Cancún hasta Costa Mujeres, por momentos se puede tornar peligroso, pero confían en que la obra se hará en tiempo y forma.

“La nueva carretera nos beneficiará mucho. Deseamos que las obras sean ágiles y se cumpla en tiempo, para que más turistas puedan llegar hasta los hoteles de la zona y nosotros los trabajadores tengamos oportunidades”, mencionó el conductor Josmar.