Caravana del Bienestar en Tulum: Fecha, requisitos y servicios gratuitos

Los habitantes de Cobá, en Tulum recibirán a la Caravana del Bienestar durante la última semana de este mes de mayo en la cual ofrecerán servicios gratuitos.

Algunos de estos médicos, de asesoría jurídica e información sobre otros programas del Bienestar y mucho más. Únicamente será una fecha en la que ciudadanos podrán acudir.

Noticia Destacada Salud para Todos: Municipios a los que acudirán las caravanas del 18 al 23 de mayo

Fecha, horarios y ubicación

Será el próximo miércoles 27 de mayo en un horario de 12:00 a 16:00 hrs en el Domo Deportivo de la Localidad de Cobá, Domicilio Conocido en donde se encontrarán instalados.

Servicios

Mastografías

Atención médica dental, detecciones y pruebas de VIH

Entrega de tarjetas SIM del programa, Conecta Quintana Roo

Entrega de bastones de 1 pie

Asesoría jurídica

Ministerio público móvil y antecedentes registrales

Regularización adeudos y reparación de fugas, CAPA

Productos a bajo costo de alimentos para el Bienestar

Inscripción al programa, leche para el Bienestar

Requisitos en copia para trámites