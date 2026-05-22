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Quintana Roo / Sucesos

Caravana del Bienestar en Tulum: Fecha, requisitos y servicios gratuitos

Algunos servicios son mastografías, entrega de tarjetas SIM del programa, Conecta Quintana Roo.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

22 de may de 2026

1 min

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Cada uno de los servicios son completamente gratuitos
Cada uno de los servicios son completamente gratuitos / Especial

Los habitantes de Cobá, en Tulum recibirán a la Caravana del Bienestar durante la última semana de este mes de mayo en la cual ofrecerán servicios gratuitos.

Algunos de estos médicos, de asesoría jurídica e información sobre otros programas del Bienestar y mucho más. Únicamente será una fecha en la que ciudadanos podrán acudir.

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Fecha, horarios y ubicación

Será el próximo miércoles 27 de mayo en un horario de 12:00 a 16:00 hrs en el Domo Deportivo de la Localidad de Cobá, Domicilio Conocido en donde se encontrarán instalados.

Servicios

  • Mastografías
  • Atención médica dental, detecciones y pruebas de VIH
  • Entrega de tarjetas SIM del programa, Conecta Quintana Roo
  • Entrega de bastones de 1 pie
  • Asesoría jurídica
  • Ministerio público móvil y antecedentes registrales
  • Regularización adeudos y reparación de fugas, CAPA
  • Productos a bajo costo de alimentos para el Bienestar
  • Inscripción al programa, leche para el Bienestar

Requisitos en copia para trámites

  • CURP
  • Identificación oficial (INE)

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