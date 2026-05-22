Caravana del Bienestar en Tulum: Fecha, requisitos y servicios gratuitos

Los habitantes de Cobá, en Tulum recibirán a la Caravana del Bienestar durante la última semana de este mes de mayo en la cual ofrecerán servicios gratuitos.
Algunos de estos médicos, de asesoría jurídica e información sobre otros programas del Bienestar y mucho más. Únicamente será una fecha en la que ciudadanos podrán acudir.
Noticia Destacada
Salud para Todos: Municipios a los que acudirán las caravanas del 18 al 23 de mayo
Fecha, horarios y ubicación
Será el próximo miércoles 27 de mayo en un horario de 12:00 a 16:00 hrs en el Domo Deportivo de la Localidad de Cobá, Domicilio Conocido en donde se encontrarán instalados.
Servicios
- Mastografías
- Atención médica dental, detecciones y pruebas de VIH
- Entrega de tarjetas SIM del programa, Conecta Quintana Roo
- Entrega de bastones de 1 pie
- Asesoría jurídica
- Ministerio público móvil y antecedentes registrales
- Regularización adeudos y reparación de fugas, CAPA
- Productos a bajo costo de alimentos para el Bienestar
- Inscripción al programa, leche para el Bienestar
Requisitos en copia para trámites
- CURP
- Identificación oficial (INE)