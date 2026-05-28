Brutal recale de sargazo golpea la economía de Playa del Carmen

Continúa el recale de sargazo en las costas de Playa del Carmen, la brigada de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) es insuficiente para atender esta emergencia ambiental, a decir de los prestadores de servicios turísticos, el destino se está colapsando.

“Es urgente que las autoridades gubernamentales refuerzan los trabajos con más brigadas para darle prioridad en la atención de este destino turístico, hoy ya no tenemos arenales que ofertar al turismo”, opinó Juan Pablo González García, operador de turismo.

“Playa del Carmen depende económicamente del turismo, y este escenario no se había presentado otros años, por lo tanto, es urgente darle prioridad, ya que estamos dejando morir a la gallina de los huevos de oro”, refirió.

Por su parte, el buzo Gabriel Soto comentó que ya es una contingencia ambiental en la que se debe invertir recursos federales, para darle prioridad en la recoja y retiro del sargazo de las costas.

“Hemos visto que el problema del sargazo ha crecido cada vez más y probablemente siga creciendo en el futuro, esto al parecer tiene que ver muy probablemente con calentamiento global, la deforestación en lugares como el Amazonas y África que han ocasionado esta crisis del sargazo que no solamente tiene México, sino también muchas otras naciones caribeñas”, sostuvo el biólogo Roberto Rojo, integrante de Cenotes Urbanos.

“Si bien no podemos detenerlo ahora porque para eso se requeriría un trabajo en conjunto internacional y a largo plazo, pero podemos hacer algunas acciones al respecto, la primera es evitar seguir deforestando nuestras selvas que es la causa del sargazo, la deforestación de selvas repercute gravemente que ya lo estamos viviendo”.

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“Cuando hay deforestación de nuestra selva, toda esa materia orgánica que antes sostenía el suelo de la selva junto con las raíces se infiltra al acuífero y se va directo al Mar Caribe, es como un abono para el sargazo que llega, por ello, debemos evitar seguir talando la selva en principio”, refirió el biólogo.

En segundo lugar, debemos corregir todos los problemas de drenaje sanitario que tienen las ciudades del Caribe mexicano ya que todas esas descargas de drenaje van hacia el Mar Caribe, va alimentando el sargazo que llega y que permanece viva más tiempo.

El tercer punto es la pérdida millonaria en cuestión económica en Quintana Roo, deberían de tener grandes sargaceras que recolectan el sargazo y, no dos como los que están enfrente de Playa del Carmen, esos a veces ni funcionan.

“Otra cosa que es muy importante es algo podemos hacer es un buen depósito final del sargazo, un destino final de las algas, y que debemos pensar, qué vamos a ganar con esta visión de algo de ganar por el sargazo, tenemos que cambiar esa forma de pensar y comenzar a ver el sargazo sacar provecho, porque se ha convertido en un peligro para la salud para la salud humana y la salud ambiental”, sostuvo el biólogo.

Finalmente subrayó que se tiene que hacer una correcta disposición final del sargazo y no la estamos haciendo, y que cuando llega a las costas y se acumula genera ácido sulfúrico que pone en riesgo la salud de las personas que están trabajando diariamente con el sargazo.

“El gobierno municipal de Playa del Carmen está llevando todo el sargazo a una ex sascabera que le prestan, esto me parece muy raro que le presten al gobierno para depositar el sargazo, y no tienen ninguna estrategia como si fuera un relleno sanitario, y cada vez que llueve los lixiviados regresan al mar que son peligrosos y riesgosos para la salud humana al contener metales pesados y venenos como el arsénico”, finalizó.