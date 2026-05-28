Rescatan en el mar cuerpo de una persona sin vida en Playa del Carmen

El cuerpo sin vida de un hombre de entre 30 a 35 años fue encontrado flotando cerca del muelle fiscal y rescatado por guardavidas de Playa del Carmen, hasta el momento se desconoce su identidad y las causas de su muerte.

Según reportes preliminares, luego de que personas que caminaban por la zona, al darse cuenta de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades municipales para su rescate.

El cuerpo del sujeto es de complexión robusta, al ser rescatado fue llevado hasta la orilla de la costa frente a decenas de curiosos, por su parte elementos de la Policía Turística, Protección Civil, Marina, personal de ZOFEMAT y paramédicos arribaban al sitio para realizar las investigaciones.

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En la escena, paramédicos de inmediato trataron de reanimarlo, sin embargo, nada pudieron hacer, al no contar con signos vitales e incluso presentaba cambios de coloración en la piel.

Hasta el momento permanece en calidad de desconocido, ya que no llevaba cartera ni documentos que permitieran identificarlo, y no se sabe si había ingerido alcohol o alguna sustancia tóxica.

La zona quedó acordonada mientras se esperaba la llegada de la Policía Ministerial y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para el levantamiento del cuerpo.