Mundial 2026 no impulsa reservas; rentas vacacionales en Quintana Roo reportan baja ocupación

Las cifras de llegada de turismo para el mundial de futbol no alcanzan las anunciadas por la autoridad, con reservas de apenas el 25 y 16 por ciento para los meses de junio y julio, respectivamente, en las plataformas vacacionales en los destinos del Caribe Mexicano, afirmó Manuel Lozano Álvarez, presidente de la Asociación de Administradores Profesionales de Renta Vacacional (Apar).

Precisó que, adicionalmente, los destinos en Quintana Roo, principalmente Tulum y Playa del Carmen, presentan un retroceso de hasta el 10 por ciento en ocupaciones en lo que va del año.

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De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, se tiene el registro de 23 mil 529 rentas activas. En tanto, a solo unos días de que comience el Mundial de Futbol 2026, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) turísticas enfrentan un escenario de profunda incertidumbre.

Por su parte, Liliana D’eniss Montiel Cruz, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) Capítulo Cancún, advirtió que la atención institucional y mediática se ha concentrado de manera exclusiva en las megaestructuras hoteleras y en la logística de alta gama para las selecciones, como ocurre con la concentración a puerta cerrada de la Selección de Uruguay en el lujoso complejo Fairmont Mayakoba.

La empresaria lamentó la preocupante ausencia de una campaña de promoción local inclusiva que logre desviar el gasto de los aficionados internacionales hacia las microempresas, restaurantes y pequeños comercios, lo que amenaza con convertir al destino en un simple punto de transición.

Los hoteles y restaurantes del centro de la ciudad viven un escenario de incertidumbre. / Rodolfo Flores

Crisis en Tulum: lo usan como caso de estudio mundial de lo que no debe ocurrir

Durante conferencia de prensa, el dirigente de la Apar expuso que Tulum enfrenta un panorama complejo en todos los segmentos turísticos, incluido el de rentas vacacionales, por lo que incluso ya es utilizado internacionalmente como un caso de estudio sobre lo que no debe ocurrir en el sector debido a la falta de planeación y precios excesivos.

Detalló que la ocupación en mayo descendió al 29 por ciento por situaciones como el sargazo, la inseguridad y los abusos en servicios, factores que han deteriorado la experiencia del viajero, mientras la sobreexplotación inmobiliaria continúa saturando el mercado local sin que exista una demanda que respalde el crecimiento de nuevos desarrollos.

El líder del sector consideró sumamente negativo que en foros internacionales se exponga a este destino como el ejemplo de malas prácticas en renta vacacional. Recordó que, tras diversas visitas de inspección a la zona, era evidente que el modelo de crecimiento presentaba anomalías.

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Explicó que las tarifas han subido ligeramente por la carga fiscal y nuevos trámites, pero la rentabilidad real disminuye. Además del encarecimiento del destino, el tipo de cambio afecta la llegada de visitantes extranjeros que antes veían en la zona una opción accesible.

Sobre las expectativas para el verano, compartió que los datos de reservaciones muestran cifras inferiores a las registradas en el mismo periodo del año pasado; la tendencia negativa observada desde inicios de año parece consolidarse durante los meses de descanso escolar.

En junio del año pasado se tenía una ocupación del 31 por ciento, mientras que en este periodo se sitúa en el 25 por ciento, con una expectativa para julio de apenas el 16 por ciento en la actualidad.