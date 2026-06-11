José María Morelos reporta inundaciones y pausa de actividades por las lluvias

Luego de una semana sin lluvias fuertes en la cabecera, la mañana de este jueves volvió a llover copiosamente, provocando inundaciones en las calles de la zona centro y la paralización de las actividades comerciales y de servicios en la ciudad, además de la interrupción del servicio de energía en algunas colonias de la cabecera.

Poco después de las 10 de la mañana de este jueves se registró una lluvia muy copiosa en la ciudad después de 3 días de lluvias muy ligeras.

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Esa situación provocó inundaciones y encharcamientos en las calles de la zona centro y también problemas con el suministro eléctrico en la ciudad, sobre todo en las colonias Guadalupe, Vicente Guerrero y San Antonio Tuk.

Protección Civil dio a conocer que van a estar pendientes de las lluvias, sobre todo en las comunidades porque dijo, de continuar fuerte todo el día, podría provocar problemas en comunidades ubicadas en zonas bajas.

Hay que señalar que la semana pasada se registraron inundaciones en comunidades del municipio como Santa Gertrudis, San Felipe Primero, La Candelaria y Saczuquil después de dos días de lluvias fuertes.