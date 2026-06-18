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Clima en Quintana Roo 18 de junio: ¿En qué municipios se sentirá más calor?

Isla Mujeres y Felipe Carrillo Puerto serán los municipios más calurosos del estado, con temperaturas que podrían llegar a los 38 grados y una sensación térmica de hasta 41 grados centígrados.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

18 de jun de 2026

1 min

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Clima en Cancún
Clima en Cancún / POR ESTO!

Este jueves 18 de junio, Quintana Roo mantendrá un ambiente muy caluroso en la mayor parte del estado, con temperaturas que alcanzarán hasta los 38 grados centígrados y sensaciones térmicas de hasta 41 grados. Además, se espera cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias aisladas en distintos municipios.

El viento predominará del sureste y este de 25 a 35 km/h, aunque en algunas zonas de la entidad se presentarán rachas más fuertes, principalmente en el sur y centro del estado, por lo que se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas y mantenerse bien hidratado.

Las temperaturas máximas estarán entre los 35 y 37 grados centígrados

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Clima en Cancún 18 de junio: Pronostican calor y lluvias este jueves

Temperaturas y sensación térmica por municipio

  • Benito Juárez: Máxima de 35 a 37°C, mínima de 26 a 28°C y sensación térmica de hasta 40°C.
  • Lázaro Cárdenas: Máxima de 35 a 37°C, mínima de 25 a 27°C y sensación térmica de hasta 40°C.
  • Isla Mujeres: Será uno de los municipios más calurosos, con temperaturas máximas de 36 a 38°C, mínimas de 25 a 27°C y sensación térmica de hasta 41°C.
  • Cozumel: Máxima de 31 a 33°C, mínima de 26 a 28°C y sensación térmica de hasta 38°C. Se espera cielo medio nublado a nublado sin probabilidad importante de lluvias.
  • Playa del Carmen: Máxima de 33 a 35°C, mínima de 23 a 25°C y sensación térmica de hasta 38°C.
  • Tulum: Máxima de 33 a 35°C, mínima de 23 a 25°C y sensación térmica de hasta 38°C.
  • Puerto Morelos: Máxima de 33 a 35°C, mínima de 25 a 27°C y sensación térmica de hasta 38°C.
  • Bacalar: Máxima de 32 a 34°C, mínima de 26 a 28°C y sensación térmica de hasta 37°C.

Municipios de la Zona Maya

En la Zona Maya de Quintana Roo se prevé cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas y ambiente muy caluroso durante el día.

  • José María Morelos registrará temperaturas máximas de 35 a 37 grados centígrados, con una sensación térmica que podría alcanzar los 40°C.
  • Felipe Carrillo Puerto se mantendrá como uno de los municipios con más calor en el estado, con temperaturas máximas de 36 a 38°C y una sensación térmica de hasta 41°C. Además, se esperan vientos del sureste y este con rachas más fuertes.
  • Othón P. Blanco tendrá temperaturas máximas de 32 a 34°C, mínimas de 26 a 28°C y una sensación térmica cercana a los 37°C.

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