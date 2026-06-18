Clima en Quintana Roo 18 de junio: ¿En qué municipios se sentirá más calor?

Este jueves 18 de junio, Quintana Roo mantendrá un ambiente muy caluroso en la mayor parte del estado, con temperaturas que alcanzarán hasta los 38 grados centígrados y sensaciones térmicas de hasta 41 grados. Además, se espera cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias aisladas en distintos municipios.

El viento predominará del sureste y este de 25 a 35 km/h, aunque en algunas zonas de la entidad se presentarán rachas más fuertes, principalmente en el sur y centro del estado, por lo que se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas y mantenerse bien hidratado.

Noticia Destacada Clima en Cancún 18 de junio: Pronostican calor y lluvias este jueves

Temperaturas y sensación térmica por municipio

Benito Juárez: Máxima de 35 a 37°C, mínima de 26 a 28°C y sensación térmica de hasta 40°C.

Máxima de 35 a 37°C, mínima de 26 a 28°C y sensación térmica de hasta 40°C. Lázaro Cárdenas: Máxima de 35 a 37°C, mínima de 25 a 27°C y sensación térmica de hasta 40°C.

Máxima de 35 a 37°C, mínima de 25 a 27°C y sensación térmica de hasta 40°C. Isla Mujeres: Será uno de los municipios más calurosos, con temperaturas máximas de 36 a 38°C, mínimas de 25 a 27°C y sensación térmica de hasta 41°C.

Será uno de los municipios más calurosos, con temperaturas máximas de 36 a 38°C, mínimas de 25 a 27°C y sensación térmica de hasta 41°C. Cozumel: Máxima de 31 a 33°C, mínima de 26 a 28°C y sensación térmica de hasta 38°C. Se espera cielo medio nublado a nublado sin probabilidad importante de lluvias.

Máxima de 31 a 33°C, mínima de 26 a 28°C y sensación térmica de hasta 38°C. Se espera cielo medio nublado a nublado sin probabilidad importante de lluvias. Playa del Carmen: Máxima de 33 a 35°C, mínima de 23 a 25°C y sensación térmica de hasta 38°C.

Máxima de 33 a 35°C, mínima de 23 a 25°C y sensación térmica de hasta 38°C. Tulum: Máxima de 33 a 35°C, mínima de 23 a 25°C y sensación térmica de hasta 38°C.

Máxima de 33 a 35°C, mínima de 23 a 25°C y sensación térmica de hasta 38°C. Puerto Morelos: Máxima de 33 a 35°C, mínima de 25 a 27°C y sensación térmica de hasta 38°C.

Máxima de 33 a 35°C, mínima de 25 a 27°C y sensación térmica de hasta 38°C. Bacalar: Máxima de 32 a 34°C, mínima de 26 a 28°C y sensación térmica de hasta 37°C.

Municipios de la Zona Maya

En la Zona Maya de Quintana Roo se prevé cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas y ambiente muy caluroso durante el día.