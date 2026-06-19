Vuelca vehículo familiar en la autopista El Tintal en Playa del Carmen; tres personas resultaron heridas

Un accidente vial tipo volcadura registrado a la altura del kilómetro 20 de la autopista de cobro El Tintal dejó como saldo tres personas lesionadas, entre ellas una mujer que quedó atrapada al interior de la unidad y un menor de edad.

El percance vehicular movilizó a los servicios de emergencia del estado, quienes se trasladaron de inmediato al punto del siniestro. A su arribo, los rescatistas implementaron maniobras de extracción utilizando herramientas especializadas de corte y expansión para liberar a la conductora, una mujer de 36 años que se encontraba imposibilitada para salir por sus propios medios debido al daño estructural del automóvil.

Tras ser extraída de la cabina, la mujer recibió los primeros auxilios en el sitio para estabilizar sus signos vitales. Posteriormente, se determinó su traslado en ambulancia hacia un hospital cercano con el fin de recibir atención médica especializada y evaluar el alcance de sus lesiones.

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En el mismo vehículo viajaban otras dos personas: un menor de cuatro años y un adulto de 36 años. Los paramédicos brindaron asistencia médica inicial en la zona del accidente a ambos ocupantes. El infante fue llevado de urgencia a un centro hospitalario para una valoración médica detallada que descartara complicaciones internas.

Por su parte, el adulto presentó heridas abrasivas superficiales en la piel, las cuales fueron atendidas en el lugar al determinarse que no ponían en riesgo su vida ni requerían hospitalización inmediata.

El operativo de asistencia, que abarcó desde la liberación de la persona atrapada hasta la canalización de los heridos a las unidades de salud, requirió el despliegue técnico de rescatistas, operadores de equipo pesado y personal de salud de la región. Las maniobras se ejecutaron con rapidez para liberar la vialidad y evitar un segundo percance en esta vía de comunicación.