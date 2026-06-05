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Quintana Roo / Cancún

¡Sensación térmica de hasta 38 grados! Este es el pronóstico del clima en Cancún hoy 5 de junio

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 34 y 36 grados centígrados, mientras que la sensación térmica llegará a los 38 grados.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

5 de jun de 2026

1 min

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Autoridades recomiendan mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol
Autoridades recomiendan mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol / POR ESTO!

Cancún registrará este viernes 5 de junio condiciones de cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias y chubascos aislados en distintos puntos del municipio, de acuerdo con el pronóstico meteorológico para Benito Juárez.

A pesar de las precipitaciones previstas, el ambiente continuará muy caluroso debido a las altas temperaturas y la humedad característica de la región, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.

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Clima hoy en Cancún

El reporte indica que los vientos dominarán del este y sureste con velocidades de entre 15 y 25 kilómetros por hora, acompañados de rachas más fuertes de manera ocasional.

La temperatura máxima oscilará entre los 34 y 36 grados centígrados, mientras que la mínima prevista para la madrugada del sábado será de entre 26 y 28 grados.

Asimismo, la sensación térmica alcanzará los 38 grados centígrados, por lo que el calor podría percibirse con mayor intensidad durante gran parte del día.

La presión atmosférica se ubicará en 1013 hectopascales.

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