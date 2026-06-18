Clima en Quintana Roo 19 de junio: Municipios en donde habrá más calor este viernes

Quintana Roo tendrá este viernes un ambiente muy caluroso acompañado de cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias aisladas en distintos puntos del estado, principalmente durante el transcurso de la tarde y noche.

Además de vientos del sureste con rachas moderadas a fuertes en distintos municipios del estado.

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Temperaturas y sensación térmica en Quintana Roo

El calor continuará con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre 35 y 38 grados centígrados en municipios del norte y centro del estado.

Las sensaciones térmicas más elevadas podrían superar los 40 grados, especialmente en zonas como Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y José María Morelos, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.

En municipios turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Puerto Morelos también prevalecerá un ambiente caluroso y bochornoso, con temperaturas superiores a los 33 grados y posibilidad de lluvias ligeras de manera aislada.

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Condiciones para la Zona Maya

La Zona Maya de Quintana Roo registrará cielo parcialmente nublado, con aumento de nubosidad durante el día y probabilidad de lluvias aisladas.

Municipios como Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos se mantendrán entre los más calurosos de la entidad, con temperaturas cercanas a los 38 grados y una sensación térmica superior a los 40 grados.

Autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante las altas temperaturas, consumir abundante agua, usar ropa ligera de colores claros y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.