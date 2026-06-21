Fuertes lluvias y vientos provocan caída de árboles y daños en negocios de José María Morelos

Una lluvia fuerte acompañada por vientos huracanados, registrado poco después del mediodía, tumbaron árboles ramas en caminos y rompió parte del nombre de una cadema comercial ubicada en el centro de la ciudad.

A lo largo de la mañana se mantuvo un clima muy asoleado, sin embargo de repente se nubló del lado oriente y, luego las nubes se asentuaron sobre la ciudad y empezó a llover a azotar vientos muy fuertes, huracanados.

Noticia Destacada Lluvias intensas, granizo y fuertes vientos este 20 de junio: estos son los estados con mayor riesgo, alerta el SMN

La lluvia tardó poco más de media hora al igual que el viento, al final de mismo se reportaron ramas tiradas en calles, árboles caídos en caminos y algunos comercios también sufrieron daños.

Una conocida cadena comercial ubicada en la zona centro, se rompió parte del nombre del mismo, colocado en la parte frontal y, aparte, desprendió parte del plafon exterior del negocio.

Por otro lado, casi a la misma hora se reporto el desvsnecimiebgo de una psrdona en la iglesia local, al parecer, por haber sufrido una baja presión arterial.

Al lugar acudieron los paramédicos para valorar esa persona, y tras constatar qué todavía contaba con signos vitales, la trasladaron al hospital integral.