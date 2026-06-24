Refuerzan estrategia contra el sargazo en Quintana Roo por medio de reunión en el Palacio Nacional

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, acudió a una reunión en el Palacio Nacional para fortalecer la estrategia contra el sargado; en la reunión se presentó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Fue por medio de un video publicado en reses sociales donde la mandataria informó que las acciones se realizan junto con la Secretaría de Marina, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Gobierno de México.

🇲🇽 Llegamos a Palacio Nacional para participar en una reunión con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y fortalecer la estrategia de atención al sargazo en #QuintanaRoo. 🍂🌊



Seguimos impulsando acciones coordinadas con el @GobiernoMX, la @SEMAR_mx y la @SEMARNAT_mx para… pic.twitter.com/0nEN4wFnZC — Mara Lezama (@MaraLezama) June 24, 2026

Alguna de estas acciones mencionadas fueron el reforzamiento del monitoreo, la recolección y el aprovechamiento del sargazo, además de gestionar más inversión para proteger las playas y ecosistemas.

Se busca mejorar la capacidad de respuesta ante las arribazones masivas de sargazo, un fenómeno que cada año impacta a destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Mahahual, afectando tanto la imagen turística como la actividad económica local.