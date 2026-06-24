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Refuerzan estrategia contra el sargazo en Quintana Roo por medio de reunión en el Palacio Nacional

El fenómeno del sargazo sigue impactando a destinos turísticos clave de Quintana Roo cada temporada.

Por Redacción Por Esto!

24 de jun de 2026

1 min

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El sector turístico advirtió que la crisis por sargazo podría agravarse ante la llegada de las vacaciones de verano
El sector turístico advirtió que la crisis por sargazo podría agravarse ante la llegada de las vacaciones de verano / POR ESTO!

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, acudió a una reunión en el Palacio Nacional para fortalecer la estrategia contra el sargado; en la reunión se presentó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Fue por medio de un video publicado en reses sociales donde la mandataria informó que las acciones se realizan junto con la Secretaría de Marina, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Gobierno de México.

Alguna de estas acciones mencionadas fueron el reforzamiento del monitoreo, la recolección y el aprovechamiento del sargazo, además de gestionar más inversión para proteger las playas y ecosistemas.

Se busca mejorar la capacidad de respuesta ante las arribazones masivas de sargazo, un fenómeno que cada año impacta a destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Mahahual, afectando tanto la imagen turística como la actividad económica local.

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