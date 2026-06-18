Cuatro embarcaciones sargaceras del Caribe Mexicano quedan fuera de servicio por mantenimiento

Las tres embarcaciones sargaceras utilizadas para la contención y recolección de sargazo en el Caribe Mexicano permanecen en mantenimiento en el Centro de Reparaciones de la capital del estado, informó Javier Mendoza Rosales, jefe del Estado Mayor de la XI Zona Naval.

La medida se realiza mientras continúa el arribo de la macroalga a las costas de Quintana Roo y se mantienen las acciones de monitoreo y atención del fenómeno.

Mendoza Rosales explicó que las embarcaciones especializadas se encuentran en proceso de reparación y mantenimiento, por lo que podrían reincorporarse a las labores operativas en un plazo aproximado de un mes. Asimismo, indicó que se trabaja en el análisis de nuevas estrategias para fortalecer la contención de la macroalga antes de que alcance las barreras instaladas frente a las playas de Quintana Roo.

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De acuerdo con datos oficiales, más de 63 mil toneladas de sargazo han recalado en los litorales del estado durante la presente temporada. Al mismo tiempo, amplias concentraciones de biomasa continúan desplazándose por el Atlántico y el Mar Caribe, impulsadas por corrientes marinas y condiciones meteorológicas.

El fenómeno mantiene una amplia presencia en la región. Reportes especializados señalan que el cinturón de sargazo del Atlántico alcanza una extensión cercana a los 9 mil kilómetros, mientras que diversos modelos de monitoreo proyectan el desplazamiento de importantes volúmenes de biomasa hacia el Caribe, incluyendo las costas quintanarroenses.

La fuerza operativa destinada a la atención del sargazo está conformada por un buque transoceánico, un buque sargacero costero, 22 embarcaciones menores y tres unidades para aguas someras tipo Aquamarina. Estas últimas son las que actualmente se encuentran bajo trabajos de mantenimiento.

Destacaron que el principal reto consiste no solo en retirar la planta marina del mar, sino también en definir mecanismos para su aprovechamiento y manejo posterior / Especial

Por otra parte, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) informó que en la zona sur del estado, de las 40 playas monitoreadas, dos se encuentran libres de sargazo, una registra baja presencia y 37 permanecen en semáforo rojo debido al exceso de acumulación.

En la zona norte, el monitoreo reporta tres playas en semáforo azul, sin presencia de la macroalga. Además, 16 arenales presentan niveles moderados, 21 registran abundancia y 26 mantienen una alta acumulación.

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Urgen estrategias

Ante las previsiones de un incremento en el arribo de sargazo a las costas de Quintana Roo durante 2026, autoridades navales y especialistas coincidieron en la necesidad de impulsar alternativas para el aprovechamiento de la macroalga, así como fortalecer las estrategias de contención para atender el fenómeno que afecta al Caribe Mexicano.

Mendoza Rosales, señaló que resulta necesario encontrar usos productivos para la talofita, con el objetivo de reducir el volumen que cada año debe ser trasladado a sitios de disposición final. Indicó que una de las opciones es promover proyectos industriales que utilicen la biomasa como materia prima.

Asimismo, informó que la Secretaría de Marina trabaja en ajustes a su estrategia de atención, entre ellos la incorporación de un nuevo buque recolector que operará en altamar para interceptar parte de la macroalga antes de que alcance las playas de Quintana Roo.

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Por su parte, Jorge Prado Molina, coordinador del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que para el 2026 se estima la presencia de alrededor de 40 millones de toneladas métricas de sargazo en el océano Atlántico.

El investigador explicó que esta cantidad supera los registros observados durante el 2025, por lo que también se prevé un aumento en los recales hacia las costas quintanarroenses. Recordó que el año pasado arribaron aproximadamente 90 mil toneladas de la macroalga al estado.

Prado Molina señaló que desde el 2012 el Caribe Mexicano registra episodios recurrentes de acumulación masiva de sargazo. Explicó que esta especie se origina en el Atlántico y constituye un ecosistema que sirve de refugio para diversas especies marinas, entre ellas peces, crustáceos, así como tortugas marinas.

Añadió que el incremento en su presencia está relacionado con factores como el calentamiento global y las modificaciones en las corrientes oceánicas. También indicó que, al llegar a la costa, puede generar afectaciones en arrecifes, pastos marinos y otros ecosistemas.

Respecto a las acciones implementadas para contener el fenómeno, señaló que se han colocado barreras en distintos puntos del litoral del Caribe Mexicano; sin embargo, explicó que parte de la biomasa puede hundirse durante su proceso de descomposición y desplazarse por debajo de estas estructuras.

Mendoza Rosales destacó que el principal reto consiste no solo en retirar el sargazo del mar y las playas, sino también en definir mecanismos para su aprovechamiento y manejo posterior.