Ataque armado contra sport bar en Playa del Carmen moviliza a corporaciones de seguridad

Violento ataque armado se registró la noche de este miércoles en las inmediaciones de la colonia Nueva Creación, luego de que sujetos armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta abrieran fuego contra un establecimiento comercial ubicado sobre la avenida de Las Naciones con avenida 115.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores llegaron hasta el sport bar denominado “El Pretexto”, donde descendieron o se aproximaron al inmueble y realizaron al menos 10 detonaciones de arma de fuego contra la fachada del negocio, generando momentos de pánico entre clientes y trabajadores que se encontraban en el lugar.

Testigos de los hechos señalaron que los responsables actuaron de manera rápida y, tras accionar sus armas en repetidas ocasiones, emprendieron la huida con rumbo desconocido. Afortunadamente, pese a la intensidad del ataque, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales.

Los impactos de bala quedaron marcados principalmente en la puerta principal y en una de las paredes frontales del establecimiento, evidenciando la violencia con la que fue perpetrada la agresión.

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Tras recibir el reporte a través del número de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y desplegaron un operativo de búsqueda en las zonas aledañas para intentar localizar a los responsables. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se reportaban personas detenidas relacionadas con estos hechos.

La zona fue acordonada por las autoridades para preservar los indicios, mientras que agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y peritos criminalistas realizaron las diligencias correspondientes. Durante el procesamiento de la escena, los especialistas efectuaron el levantamiento y embalaje de varios casquillos percutidos localizados sobre la carpeta asfáltica.

Cabe señalar que este ataque ocurre apenas unos días después de otro hecho violento registrado en el bar “Congo”, ubicado a escasos metros del lugar atacado esta noche. Dicho establecimiento también fue blanco de una agresión armada atribuida presuntamente a grupos delictivos que mantienen disputas por el control de actividades ilícitas en la zona.

Las autoridades ministeriales ya integran una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el móvil de este nuevo episodio de violencia que vuelve a encender las alertas en Playa del Carmen.